Αντίποινα Ιράν μετά το χτύπημα στο South Pars: Επιθέσεις με πυραύλους σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ

Αντίποινα για το χτύπημα του Ισραήλ στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο φαίνεται να εξαπολύει το Ιράν χτυπώντας την Σαουδική Αραβία και την περιοχή Ρας Λαφάν του Κατάρ όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου αερίου. Η Τεχεράνη είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρο τον Κόλπο, ως αντίδραση στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

Εκρήξεις στη Σαουδική Αραβία

Μια δεύτερη σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε σήμερα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), αφού οι αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν πως αναχαίτισαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα της χώρας. Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας γνωστοποίησε πως αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ σήμερα.

«Διάσπαρτα συντρίμμια έπεσαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, με τον πρώτο απολογισμό να μην αναφέρει ούτε θύματα ούτε ζημιές», τόνισε το υπουργείο. Το Ριάντ έκανε επίσης γνωστό πως κατέστρεψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει απειλήσει να επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο ως αντίποινα στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις του. «Ένα drone που επιχειρούσε να προσεγγίσει μία μονάδα αερίου στην ανατολική επαρχία αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. «Η αναχαίτιση και η καταστροφή δεν προκάλεσαν καμία ζημιά».

Το βασίλειο του Κόλπου έχει δεχθεί επίθεση από εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους και drone από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων οι αρχές λένε πως αναχαίτισαν. Όμως, η σημερινή επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που πολλοί στην πόλη άκουσαν εκρήξεις ή δέχθηκαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Κατάρ: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Ρας Λαφάν

Για «άμεση απειλή» στην ασφάλειά της έκανε λόγο η Ντόχα μετά το ιρανικό πλήγμα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ. Η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι η βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν στο Κατάρ δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε από την επίθεση του Ιράν τέθηκε υπό έλεγχο.

Επιπλέον, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα. Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η υπηρεσία πολιτικής προστασίας προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά που προκλήθηκε στη ζώνη του Ρας Λαφάν. Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, εκκενώθηκαν μετά από απειλή του Ιράν ότι θα επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.



Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026

Ισραήλ: «Η σειρά εξολοθρεύσεων Ιρανών αξιωματούχων δεν θα σταματήσει»

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε σήμερα πως η «σειρά των εξολοθρεύσεων» Ιρανών αξιωματούχων «δεν θα σταματήσει», επιβεβαιώνοντας πως σκότωσε πολλά ηγετικά στελέχη στο Ιράν. «Συνεχίσαμε την αναζήτηση και την εξάλειψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος, υπευθύνων δολοφονιών σε πολλές τρομοκρατικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου του στρατού. «Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος» πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ καταδικάζει την «άνανδρη δολοφονία» του Αλί Λαριτζανί

Η Τεχεράνη είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση εκκένωσης για πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ. Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την «άνανδρη δολοφονία» του Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

«Καταδικάζουμε αυτήν την άνανδρη δολοφονία και τη συνέχιση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, στην οποία υπογραμμίζεται πως «οι δολοφονίες ηγετών δεν θα κάμψουν τη βούληση της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Ο Λίβανος σπαράσσεται από τον πόλεμο, για άλλη μια φορά, καθώς το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, ως αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε για να εκδικηθεί τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.