Στους Καναδούς της Cooke η Avramar - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Τι περιλαμβάνει το πλαίσιο συμφωνίας των τραπεζών και της καναδικής Cooke.

Στην καναδική Cooke Aquaculture περνά η Avramar, ο ισχυρότερος «παίκτης» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, σε μια εξέλιξη που βάζει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σήριαλ των τελευταίων ετών.

Κατά τις πληροφορίες, οι τράπεζες προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης (memorandum of understanding - MOU) με τους Καναδούς της Cooke, για την εξαγορά των δανείων της Avramar Greece, έναντι τιμήματος ύψους 200 εκατ. ευρώ. Το τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί σε ορίζοντα 4 μηνών, ήτοι 120 ημερών. Η δανειακή έκθεση της Avramar ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Cooke Aquaculture, ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως, επιχείρησε τους τελευταίους μήνες με κάθε τρόπο να αποκτήσει την Avramar Greece, ενώ κίνηση ματ θεωρήθηκε η απόφαση να προχωρήσει στην εξαγορά της Avramar Seafood SL, ήτοι της μητρικής εταιρείας του ομίλου στην Ισπανία.

Εκτός κάδρου η Aqua Bridge

Η Avramar Greece βρέθηκε ένα βήμα πιο κοντά στην «αγκαλιά» των Καναδών όταν τέθηκε εκτός κάδρου η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge.

Η Aqua Bridge είχε αναδειχθεί λίγο πριν τα τέλη του 2024 προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που είχε «τρέξει» η Deloitte για την Avramar, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο είχε προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την απόκτηση των δανείων και των ενέχυρων των μετοχών της Avramar, έναντι τιμήματος 230 εκατ. ευρώ περίπου. Ωστόσο, η Aqua Bridge βρέθηκε εκτός κάδρου όταν δεν προχώρησε, ως όφειλε, στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής που όριζε η συμφωνία που είχε υπογραφεί με τις τράπεζες.

Από το περασμένο Φθινόπωρο μέχρι και πρόσφατα, Cooke και Aqua Bridge «κονταροχτυπήθηκαν» αρκετές φορές για την απόκτηση της Avramar Greece, καταθέτοντας τη μια ελκυστική προσφορά μετά την άλλη. Τελικά, επικράτησε η Cooke.

Η επόμενη μέρα

«Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος της ιστορίας», σχολίαζαν στο insider.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, στην τρέχουσα συγκυρία η εταιρεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο μένει να φανεί τι θα περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός και το επιχειρησιακό πλάνο των Καναδών για το μέλλον της Avramar.

Η μετάβαση της Avramar στην επόμενη μέρα θεωρείται καθοριστική για τη διασφάλιση της ισορροπίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν όμιλο που συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, η παραγωγή του αγγίζει τις 55.000 με 60.000 τόνους και απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους.

Η «γέννηση» της Avramar ανακοινώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 μέσω της συγχώνευσης του ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς.