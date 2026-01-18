UBS: Οι 35 κυκλικές μετοχές σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία που ξεχωρίζουν λόγω CFROI

O μέσος δείκτης CFROI στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά υψηλά για το 2026, ενώ σε Ευρώπη και Ιαπωνία οι αντίστοιχοι δείκτες κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές των αγορών το 2026, και ένας από τους δείκτες που παρακολουθούν στενά είναι η απόδοση των ταμειακών ροών επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων (CFROI), με άλλα λόγια οι ταμειακές αποδόσεις των επενδύσεων.

Ουσιαστικά ο δείκτης δείχνει πόσο αποτελεσματικά μετατρέπει μια επιχείρηση τα κεφάλαια που έχει επενδύσει σε ταμειακές ροές και επιτρέπει στους αναλυτές να συγκρίνουν διαφορετικές εταιρείες και κλάδους, μετρώντας την πραγματική οικονομική απόδοση των επενδύσεών τους.

Σύμφωνα με τη UBS, ο μέσος δείκτης CFROI στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει σε ιστορικά υψηλά για το 2026, ενώ για την Ευρώπη και την Ιαπωνία οι αντίστοιχοι δείκτες κινούνται προς υψηλά 17 ετών, ήτοι στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Η UBS εκτιμά το μέσο CFROI των εισηγμένων του S&P 500 θα φτάσει στο 12,3% το 2026, καταγράφοντας έναντι του 2025 μια από τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις των τελευταίων 30 ετών.

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική εικόνα παίζουν ασφαλώς οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο η βελτίωση δεν περιορίζεται μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας. Ακόμη και αν εξαιρεθούν οι μετοχές της AI, το CFROI στις ΗΠΑ, αλλά και στις ευρωπαϊκές και ιαπωνικές αγορές, κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και μετά.

Πού στηρίζεται η αισιοδοξία

Η θετική εικόνα αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, από τα φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ και τις χαλαρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες, έως τη βελτίωση των πρόδρομων δεικτών του ΟΟΣΑ και τις προσδοκίες ότι η διάχυση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει την παραγωγικότητα.

Όπως σημειώνει η UBS, ιστορικά, οι τεχνολογικές επαναστάσεις -όπως στην περίπτωση της γενίκευσης της χρήσης προσωπικών υπολογιστών- οδήγησαν σε αύξηση των asset turns, στοιχείο που μεταφράζεται σε υψηλότερο CFROI.

Παράλληλα, η ανάκαμψη των πρόδρομων δεικτών του ΟΟΣΑ στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 ενισχύει την εκτίμηση ότι περισσότερες εταιρείες θα ανακοινώσουν βελτιωμένα CFROI, στοιχείο που ιστορικά συνδέεται στενά με τη φάση οικονομικής επιτάχυνσης.

Οι κυκλικές μετοχές που ξεχωρίζουν

Με βάση τα παραπάνω, η UBS εστιάζει σε ελκυστικά αποτιμημένες κυκλικές μετοχές που εμφανίζουν θετικές προοπτικές CFROI και μπορούν να ωφεληθούν από μια ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη. Το φίλτρο του οίκου περιλαμβάνει εταιρείες από ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία με κεφαλαιοποίηση άνω των 5 δισ. δολαρίων, που αναμένεται να παρουσιάσουν δύο συνεχόμενα έτη βελτίωσης του CFROI έως το 2026, με περιθώριο περαιτέρω ανόδου σε σχέση με τα ιστορικά τους επίπεδα.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται εταιρείες από τους κλάδους των χρηματοοικονομικών, της βιομηχανίας, της ενέργειας, των πρώτων υλών και των καταναλωτικών αγαθών, των οποίων οι μετοχές συνδυάζουν βελτιούμενη ταμειακή απόδοση και αποτιμήσεις χαμηλότερες από τα ιστορικά τους μέσα επίπεδα.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, βάσει κεφαλαιοποίησης, βρίσκονται οι Bancorp, Glencore, Valero Energy, DR Horton, Prudential και State Street.

Αν και στο μεγαλύτερο μέρος της η λίστα της UBS κυριαρχείται από αμερικανικές και βρετανικές επιχειρήσεις, ξεχωρίζουν επίσης η δανέζικη Vestas Wind Systems, η γερμανική Knorr Bremse, η σουηδική Nibe Industrier, η ολλανδική Randstad και η ιαπωνική Haseko.

Οι κίνδυνοι

Παρά τη βελτίωση σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών, η UBS τονίζει ότι η σχεδόν καθολική αισιοδοξία για το 2026 απαιτεί προσοχή. Οι αποτιμήσεις στις ΗΠΑ κινούνται σε επίπεδα που ιστορικά συνδέονται με πιο συγκρατημένες μελλοντικές αποδόσεις, ενώ η απόκλιση ανάμεσα στη χρηματιστηριακή ευφορία και τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει έντονη.

Επιπλέον, όπως εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, η αμερικανική αγορά καθίσταται όλο και περισσότερο «εξαρτημένη» από το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η μεγάλη μόχλευση για τη χρηματοδότηση των projects του κλάδου εγείρει κινδύνους σε συστημικό επίπεδο, και όχι μόνο για μεμονωμένες εταιρείες, οι οποίοι είναι πιθανό να διαχυθούν και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Με τις αγορές να κινούνται σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυξημένης αισιοδοξίας, η επιλογή μετοχών αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη γενική έκθεση στην αγορά. Οι κυκλικές μετοχές με θετικές προοπτικές σε επίπεδο CFROI και ελκυστικές (ή μη απαιτητικές) αποτιμήσεις ξεχωρίζουν ως πιο ισορροπημένες επιλογές για όσους θέλουν να τοποθετηθούν σε ένα σενάριο οικονομικής ανάκαμψης, χωρίς να αναλάβουν υπερβολικό ρίσκο.