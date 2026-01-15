Wall Street: Το ράλι chips και τραπεζών διέκοψε τις διήμερες απώλειες

Σε θετικό έδαφος, αν και με «ψαλιδισμένα» κέρδη σε σχέση με τα νούμερα που κατέγραφαν ενδοσυνεδριακά ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμτης οι τρεις κύριοι δείκτες.

Σε θετικό έδαφος, αν και με «ψαλιδισμένα» κέρδη σε σχέση με τα νούμερα που κατέγραφαν ενδοσυνεδριακά ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Πέμτης οι τρεις κύριοι δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον κλάδο των ημιαγαγών που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη δραστηριότητα σήμερα, αλλά και στα νέα δεδομένα από την απασχόληση της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,60% ή 292,63 μονάδες διαπραγματευόμενος στις 49.442,26 μονάδες. Ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,27% στις 6.945 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,25% στις 23.530,02 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες κινούνταν υψηλότερα ενδοσυνεδριακά, με τον τεχνολογικό δείκτη να ξεπερνά και το 1%, ωστόσο κατάφεραν τελικά να διακόψουν ένα διήμερο απωλειών.

Οι επενδυτές ανανέωσαν την αγάπη τους για τις μετοχές ημιαγωγών την Πέμπτη, καθώς τα κέρδη της Taiwan Semiconductor Manufacturing «εκτοξεύτηκαν» κατά 35% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταρρίπτοντας νέο ρεκόρ. Ο ενθουσιασμός γύρω από τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ήταν σημαντικός και ώθησε υψηλότερα εκείνες των Super Micro Computer, Advanced Micro Devices και Nvidia άνω του 4%, σχεδόν 2% και περισσότερο από 2% αντίστοιχα.

«Αέρα» στον κλάδο έδωσε η είδηση ότι ΗΠΑ και Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για την κατασκευή ημιαγωγών και εργοστασίων παραγωγής τσιπ σε αμερικανικό έδαφος. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες τσιπ και τεχνολογίας της Ταϊβάν θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολ. στις ΗΠΑ και η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα εγγυηθεί πίστωση 250 δισ. δολαρίων για περαιτέρω επενδύσεις αυτών των εταιρειών, όπως αναφέρει το CNBC. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους δασμούς στην Ταϊβάν στο 15%, από 20%, και θα δεσμευτούν σε μηδενικούς δασμούς στα γενόσημα φάρμακα, τα συστατικά τους, τα εξαρτήματα αεροσκαφών και ορισμένους φυσικούς πόρους.

«Τα σημερινά αποτελέσματα της Taiwan Semi, και το πιο σημαντικό, τα σχέδια δαπανών για κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθησυχάζουν τους επενδυτές ότι το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απαραίτητα μια φούσκα σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Κιμ Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων στην Bokeh Capital Partners. «Θα ξοδέψουν χρήματα, πολλά χρήματα, για να χτίσουν την παραγωγική τους ικανότητα» τόνισε.

Οι τραπεζικές μετοχές τράβηξαν ψηλότερα τον Dow Jones μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Η Goldman Sachs σημείωσε άνοδο άνω του 4%, αφού τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, ενώ η Morgan Stanley σκαρφάλωσε σχεδόν 6%, καθώς ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός σημείωσε έσοδα 17,89 δισ. δολαρίων, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις προβλέψεις των επενδυτών για 17,77 δισ. δολάρια. Και οι δύο μετοχές έφτασαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων.

Απώλειες άνω του 4% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδουν, προς το παρόν τουλάχιστον, τις εικασίες της αγοράς ότι είναι θέμα χρόνου μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έδειξαν επίσης μια σταθερή αγορά εργασίας. Τα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου ανήλθαν στις 198.000, χαμηλότερα από τις 215.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.