Εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ του Ιράκ - Έκκληση Ομάν για κατάπαυση πυρός

Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται σε αυτήν την ημιαυτόνομη περιοχή στο βόρειο τμήμα του Ιράκ.

Οι εκρήξεις αναφέρθηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού του οποίου ηγούνται στην εκστρατεία κατά των τζιχαντιστών.

Μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αναχαιτιστεί στην περιοχή της Ερμπίλ, όπου βρίσκεται επίσης προξενείο των ΗΠΑ.

Ομάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν επανέλαβε σήμερα την έκκληση της χώρας του για άμεση κατάπαυση πυρός στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, και για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου.

«Υπάρχουν διέξοδοι, ας τις εκμεταλλευτούμε», υπογραμμίζει ο Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το σουλτανάτο του Ομάν είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν το Σάββατο κύματα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, βυθίζοντας την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στη δίνη μιας κρίσης.

