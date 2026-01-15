Πετρέλαιο: Βουτιά άνω του 4% καθώς ο Τραμπ «μάζεψε» τις απειλές στο Ιράν

Τα σχόλια Τραμπ σχετικά με την παύση των δολοφονιών στο Ιράν έχουν εκληφθεί από τις αγορές ως «ένα σήμα ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποφύγουν μια πιθανή στρατιωτική απάντηση».

Απώλειες άνω του 4% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδουν, προς το παρόν τουλάχιστον, τις εικασίες της αγοράς ότι είναι θέμα χρόνου μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχασαν 4,15% ή 2,76 δολάρια, κλείνοντας στα 63,76 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate έχασε 2,83 δολάρια ή 4,56%, κλείνοντας στα 59,19 δολάρια το βαρέλι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε από «πολύ σημαντικές πηγές» στο Ιράν ότι «οι δολοφονίες έχουν σταματήσει».

«Δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις, μου το έχουν πει αυτό από έγκυρη πηγή», είπε, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος θα παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη κυρώσεις σε Ιρανούς αξιωματούχους, όπως ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Εκατοντάδες άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί μετά από μαζικές αναταραχές στο Ιράν που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει εάν σκοτωθούν ή εκτελεστούν πολίτες από το κράτος.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν την Τρίτη, αφού ο Τραμπ ακύρωσε συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και υποσχέθηκε στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», ενώ τα κέρδη διευρύνθηκαν την Τετάρτη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι επίκειται αμερικανική επίθεση στη χώρα.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν δια ξηράς προς την Αρμενία ή την Τουρκία.

Σε σημείωμα το πρωί της Πέμπτης, ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank δήλωσε ότι τα σχόλια Τραμπ σχετικά με την παύση των δολοφονιών στο Ιράν έχουν εκληφθεί από τις αγορές ως «ένα σήμα ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποφύγουν μια πιθανή στρατιωτική απάντηση».

«Ωστόσο υπάρχει σαφώς μια παρατεταμένη επιφυλακτικότητα, δεδομένου του απροσδόκητου χρονισμού των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025», σημείωσε. «Το αργό πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να βρίσκεται σαφώς πάνω από τα χαμηλά του κάτω από τα 60 δολάρια/βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, αλλά τα σχόλια του Τραμπ είχαν σαφή αντίκτυπο» τόνισε.