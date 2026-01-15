TSMC: Ρεκόρ για τα κέρδη δ' τριμήνου με άλμα 35% - Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο έχει πλέον σημειώσει ετήσια αύξηση των κερδών για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα.

«Εκτοξεύτηκαν» κατά 35% τα κέρδη της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταρρίπτοντας νέο ρεκόρ, καθώς η ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παρέμεινε ισχυρή.

Σύμφωνα με το CNBC και το Bloomberg, τα καθαρά κέρδη του τεχνολογικού κολοσσού ημιαγωγών AI άγγιξαν τα 505,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν (16 δισ. δολάρια) το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις αναλυτών για αύξηση 25% στα 467 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο έχει πλέον σημειώσει ετήσια αύξηση των κερδών για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα, εδραιώνοντας ένα νέο ρεκόρ για την εταιρεία.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,046 τρισ. νέα δολάρια Ταϊβάν (33,73 δισ. δολάρια), έναντι 1,034 τρισ. δολαρίων Ταϊβάν που είχε εκτιμηθεί και καταγράφοντας άλμα 20,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Τα ισχυρά αποτελέσματά της περιλάμβαναν πωλήσεις 33,1 δισ. δολαρίων για το δ' τρίμηνο, υψηλότερες των εκτιμήσεων, βοηθώντας την εταιρεία να ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα. Το τμήμα υπολογιστών υψηλής απόδοσης της TSMC, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογές AI και 5G, αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Η TSMC ανέφερε ότι τα προηγμένα τσιπ μεγέθους 7 νανομέτρων ή μικρότερα αντιπροσώπευαν το 77% των συνολικών εσόδων από την πώληση πλακιδίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Για το σύνολο του έτους 2025, τα τσιπ αυτά αντιπροσώπευαν το 74% των εσόδων, από 69% το 2024.

Η TSMC, η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία της Ασίας όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή της, έχει επωφεληθεί σημαντικά από την εξάπλωση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, παράγοντας προηγμένα τσιπ AI για πελάτες όπως η Nvidia και η AMD.