Η Ταϊβάν θα επενδύσει 250 δισ. δολ. για την κατασκευή τσιπ στις ΗΠΑ - Συμφωνία για μείωση δασμών

Οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για την κατασκευή ημιαγωγών και εργοστασίων παραγωγής τσιπ σε αμερικανικό έδαφος, ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εταιρείες τσιπ και τεχνολογίας της Ταϊβάν θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολ. στις ΗΠΑ και η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα εγγυηθεί πίστωση 250 δισ. δολαρίων για περαιτέρω επενδύσεις αυτών των εταιρειών, όπως αναφέρει το CNBC.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους δασμούς στην Ταϊβάν στο 15%, από 20%, και θα δεσμευτούν σε μηδενικούς δασμούς στα γενόσημα φάρμακα, τα συστατικά τους, τα εξαρτήματα αεροσκαφών και ορισμένους φυσικούς πόρους.

Η Taiwan Semiconductor αγόρασε γη και θα μπορούσε να επεκταθεί στην Αριζόνα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ στο CNBC σε συνέντευξή του την Πέμπτη.

«Μόλις αγόρασαν εκατοντάδες στρέμματα δίπλα στην ιδιοκτησία τους», δήλωσε ο Λάτνικ. «Θα τους αφήσω να συζητήσουν με το διοικητικό τους συμβούλιο και θα τους δώσω χρόνο» τόνισε.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν εξαιρέσεις για μελλοντικούς δασμούς βάσει του πλαισίου του Άρθρου 232 για όσες εταιρείες κατασκευάζουν τσιπ στις ΗΠΑ. Οι ταϊβανέζικες εταιρείες που ετοιμάζουν νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ - όπως η TSMC - θα μπορούν να εισάγουν έως και 2,5 φορές την χωρητικότητα που κατασκευάζουν ενώ τα εργοστάσια βρίσκονται υπό κατασκευή, χωρίς να πληρώνουν δασμούς.

Τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, η ξυλεία και τα σχετικά προϊόντα της Ταϊβάν θα απαλλαγούν επίσης από δασμούς άνω του 15% βάσει του Άρθρου 232, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η συμφωνία παρέχει σαφήνεια στις εταιρείες τσιπ και στις εταιρείες τεχνολογίας που έχουν αντιμετωπίσει αβεβαιότητα τον τελευταίο χρόνο σχετικά με την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς στη βιομηχανία ημιαγωγών.

Δίνει επίσης κίνητρα στην TSMC, την κορυφαία εταιρεία εργοστασίων στον κόσμο, να συνεχίσει να κατασκευάζει περισσότερα εργοστάσια σε αμερικανικό έδαφος, ενώ παράλληλα καθιστά σαφές ότι μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει τσιπ για αμερικανικές εταιρείες στην Ταϊβάν.

Ο Λούτνικ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι οι εταιρείες τσιπ με έδρα την Ταϊβάν που δεν κατασκευάζουν στις ΗΠΑ είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δασμούς 100%. Είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να φέρει το 40% της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών της Ταϊβάν στις ΗΠΑ.