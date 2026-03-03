Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3,2 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (3/3), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3,2 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 3, 31, 27, 4, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 3,2 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: