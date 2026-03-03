Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Το υπ. Άμυνας διαβεβαιώνει πως δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Το υπ. Άμυνας διαβεβαιώνει πως δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του
«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», τόνισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

To Ιράν είναι έτοιμο για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει τα πλέον προηγμένα όπλα του, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε μια επιθετική άμυνα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει προβλέψει (ο εχθρός) για αυτόν τον πόλεμο που επέβαλε», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατηγός Ρεζά Ταλαΐ-Νικ.

«Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα και τους εξοπλισμούς αιχμής από τις πρώτες ημέρες», τόνισε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

Το μυθικό ποσό που πληρώνουν όσοι θέλουν να φύγουν με ιδιωτικά τζετ από Ντουμπάι

Θέρμανση: Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ανοδική τροχιά - Πώς πρέπει να κινηθούν τα νοικοκυριά

tags:
Ιράν
Ισραήλ
ΗΠΑ
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider