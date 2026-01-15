Morgan Stanley: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη δ' τριμήνου - Στα 17,89 δισ. τα έσοδα

Η επενδυτική τραπεζική ήταν επίσης ένας τομέας που ξεχώρισε για την εταιρεία.

Πάνω από τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα κατέγραψε η Morgan Stanley το τέταρτο τρίμηνο, καθώς υποστηρίχθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις της επενδυτικής τραπεζικής και τις συναλλαγές μετοχών.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός σημείωσε έσοδα 17,89 δισ. δολαρίων, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις προβλέψεις των επενδυτών για 17,77 δισ. δολάρια. Τα κέρδη άγγιξαν τα 4,40 δισ. δολάρια, ή 2,68 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 3,71 δισ. δολαρίων, ή 2,44 δολαρίων/μετοχή που είχε εκτιμηθεί.

Η μετοχή της Morgan Stanley προσθέτει οριακά στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενώ έχει σημειώσει άνοδο 38% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατέγραψε καθαρά έσοδα 8,4 δισ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο, από 7,5 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Για ολόκληρο το έτος, η μονάδα κατέγραψε καθαρά έσοδα-ρεκόρ ύψους 31,8 δισ. δολαρίων.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των πελατών στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας και επενδύσεων έφτασε τα 9,3 τρισ. δολάρια, τροφοδοτούμενο από περισσότερα από 350 δισ. σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία.

Η επενδυτική τραπεζική ήταν επίσης ένας τομέας που ξεχώρισε για την εταιρεία. Τα καθαρά έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 47% σε 2,41 δισ. δολάρια από 1,64 δισ, δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, χάρη στην αύξηση των αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς οι ολοκληρωμένες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξήθηκαν σε όλες τις περιοχές.

Η εταιρεία αγόρασε πίσω 1,5 δισ. δολάρια των κοινών μετοχών της κατά τη διάρκεια του τριμήνου και 4,6 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών.