Ευρωαγορές: Κυνηγά νέο ρεκόρ ο Stoxx 600 - Άλμα 5,5% για την Οrsted

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αναλύουν τα τεκταινόμενα στο Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην αντιπαράθεση μεταξύ Fed και Τραμπ.

Ανάμεικτη είναι η εικόνα που καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να αναλύουν τα τεκταινόμενα στο πεδίο της γεωπολιτικής, δίνοντας έμφαση στο Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή στιγμή έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ με την έναρξη ποινικής έρευνας εις βάρος του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,10% σκαρφαλώνοντας στις 611,56 μονάδες, διευρύνοντας το χθεσινό ρεκόρ που κατέγραψε. Οι περισσότεροι κλάδοι και χρηματιστήρια, κινούνται με μεικτά πρόσημα. Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,24% στις 6.030 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,07% στις 25.407 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,25% στις 8.337 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,03% στις 10.138 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες 0,06% στις 45.705 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,33% στις 17.732 μονάδες.

Ο Stoxx Europe 600 έχει αυξηθεί κατά 3,2% φέτος, μετά από μια αύξηση 17% το 2025, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο δείκτης αναφοράς έχει ήδη ανοίξει ένα προβάδισμα έναντι του S&P 500, ο οποίος έχει αυξηθεί μόλις κατά 1,9%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της δανικής εταιρείας ανάπτυξης υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Orsted ανεβαίνει 5,5%, μετά την είδηση πως Αμερικανός δικαστής αποφάσισε ότι μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες σε ένα έργο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανέστειλε η κυβέρνηση Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Επίσης, η ελβετική τράπεζα UBS σημειώνει άνοδο σχεδόν 1% μετά την αναφορά των Financial Times ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Sergio Ermotti, θα παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2027.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας μάλιστα ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα». Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.

Επίσης, το βράδυ της Κυριακής, ο Τζερόμ Πάουελ επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για την ανακαίνιση των κτηρίων της Fed, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων. Τόνισε, επίσης, ότι ήταν συνέπεια ευρύτερων «απειλών και συνεχιζόμενων πιέσεων» από την κυβέρνηση, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.