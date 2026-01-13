Τραμπ: Πρόσθετοι δασμοί 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν

Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας μάλιστα ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

Η προσπάθεια του Τραμπ να απομονώσει οικονομικά το Ιράν έρχεται καθώς η πλούσια σε πετρέλαιο χώρα της Μέσης Ανατολής αγωνίζεται να καταστείλει ένα συνεχιζόμενο κύμα μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Δεκάδες από αυτούς τους διαδηλωτές φέρεται να έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης ενθαρρύνει ρητά τις διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος. «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.