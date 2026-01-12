ΗΠΑ: Εισαγγελείς ξεκινούν ποινική έρευνα κατά της Fed και του Τζερόμ Πάουελ

Ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed, σχετικά με την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου τον Ιούνιο σχετικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της τράπεζας στην Ουάσινγκτον, αξίας 2,5 δισ. δολ., έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου τον Ιούνιο σχετικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχουν ξεκινήσει ομοσπονδιακοί εισαγγελείς γεγονός που προστίθεται στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται εξαιτίας της άρνησής του να υποκύψει στις προτροπές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επιτόκια.

Η πρωτόγνωρη αυτή κίνηση κατά της ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Τράπεζας αντιμετωπίστηκε με μια εξίσου ασυνήθιστη δήλωση που δημοσίευσε ο Πάουελ σε βίντεο την Κυριακή το βράδυ, στην οποία ανέφερε ότι η έρευνα είναι άμεσο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διαμάχης του με την κυβέρνηση για τα επιτόκια. Ο Πάουελ είπε ότι ήταν συνέπεια ευρύτερων «απειλών και συνεχιζόμενων πιέσεων» από την κυβέρνηση, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

«Αυτή η απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου. Είναι ένα πρόσχημα. Η απειλή με διώξεις είναι η συνέπεια της βούλησης της Fed να αποφασίζει για τα επιτόκιά της προς το συμφέρον του κοινού μάλλον, παρά για να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις του προέδρου», κατήγγειλε ο Πάουελ στη δήλωσή του.

Αυτή η τελευταία εξέλιξη στη μακροχρόνια προσπάθεια του Τραμπ να έχει μεγαλύτερο έλεγχο επί της Fed συνάντησε αμέσως αντιδράσεις, με τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, η οποία έχει δικαίωμα βέτο στους προεδρικούς υποψηφίους για τη Fed, να δηλώνει ότι η επαπειλούμενη δίωξη θέτει σε αμφισβήτηση «την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Τίλις δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για τη Fed, περιλαμβανομένης της επικείμενης επιλογής του διαδόχου του Πάουελ στην προεδρία της, «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα».

Ο Πάουελ, ο οποίος προήχθη στην προεδρία της Fed από τον Τραμπ το 2018, θα ολοκληρώσει τη θητεία του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας το Μάιο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει και αριθμός αναλυτών θεωρούν πως αυτή η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης αυξάνει τις πιθανότητες να θελήσει ο Πάουελ να παραμείνει αψηφώντας την, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Fed ότι δεν σεβάστηκε τον προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί για την ανακαίνιση της έδρας της στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί υποθέσεις απάτης, και αναφέροντας ένα συνολικό κόστος 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των 2,7 δισεκατομμυρίων που προβλέπονταν αρχικά, έναν αριθμό που ο Τζερόμ Πάουελ διαψεύδει.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τραμπ θέλει να τον αντικαταστήσει ενδεχομένως με τον κύριο οικονομικό σύμβουλό του, τον Κέβιν Χάσετ, που θεωρείται φαβορί, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν ξέρει «τίποτα για το θέμα αυτό. Μάλιστα δεν θα σκεπτόμουν να το κάνω μ' αυτό τον τρόπο. Η μόνη πίεση που οφείλει να αισθάνεται είναι το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά. Είναι η μόνη».

Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή την αντιπαράθεση μεταξύ του Τραμπ και της Fed από τότε που ο Τραμπ εξελέγη για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο του 2024. Πριν καν από την επανεκλογή του, ο Τραμπ είχε κατηγορήσει τον Πάουελ, ότι δεν δρα αρκετά γρήγορα για να μειώσει τα επιτόκια και ότι ενεργεί με πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ χαρακτήρισε την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος του Πάουελ επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας της Fed. «Όποιος είναι ανεξάρτητος και δεν αρκείται να ακολουθεί κατά γράμμα τον Τραμπ αποτελεί αντικείμενο έρευνας, κατήγγειλε.