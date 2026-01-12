Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - Άλμα άνω του 7% για την BE Semiconductor

Η μετοχή της BE Semiconductor σημείωσε άλμα 7,3% αφότου ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι παραγγελίες για το δ' τρίμηνο θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στις ευρωαγορές, καθώς το βλέμμα των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο προς το Ιράν, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις ήταν και σήμερα συνεχείς, ενώ εξέτασαν την είδηση για ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Ειδικότερα, ο Πάουελ επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση το βράδυ της Κυριακής ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για την ανακαίνιση των κτηρίων της Fed, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων. Τόνισε, επίσης, ότι ήταν συνέπεια ευρύτερων «απειλών και συνεχιζόμενων πιέσεων» από την κυβέρνηση, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,16% στις 610,62 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,32% στις 6.016 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,66% στις 25.424 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,04% στις 8.358 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με +0,14% στις 10.138 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε οριακά κέρδη στις 45.721 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,06% στις 17.660 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BE Semiconductor στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σημείωσε άλμα 7,3% αφότου ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι οι παραγγελίες για το τέταρτο τρίμηνο θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 43% από τα 174,7 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο και αύξηση 105% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η μετοχή της Heineken στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ απώλεσε πάνω από 4% μετά την ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου Dolf van den Brink ότι σκοπεύει να παραιτηθεί από τη θέση του στις 31 Μαΐου.

Η μετοχή της Abivax στο Χρηματιστήριο της Γαλλίας έκλεισε με κέρδη 5% καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNBC παραμένει αντικείμενο φημών για εξαγορά. Η μετοχή της εταιρείας, η οποία σημείωσε άνοδο σχεδόν 1.700% πέρυσι, παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις την περασμένη εβδομάδα.

Στα επιχειρηματικά νέα, τα σχέδιά της για περαιτέρω επέκταση στις ΗΠΑ με το άνοιγμα περισσότερων από 180 νέων καταστημάτων ανακοίνωσε η Aldi, καθώς παρατηρεί πως οι Αμερικανοί όλων των κοινωνικο-οικονομικών τάξεων προσπαθούν να μειώσουν τον προϋπολογισμό τους για τα είδη διατροφής.

Η Aldi, η οποία είναι γνωστή για τις χαμηλές τιμές, τα μικρά καταστήματα και την έμφαση στις ιδιωτικές μάρκες, έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα σε αριθμό καταστημάτων στις ΗΠΑ, πίσω μόνο από τις Walmart και Kroger. Πέρυσι, η Aldi σημείωσε τη μεγαλύτερη επέκτασή της από τότε που άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στις ΗΠΑ στην Αϊόβα το 1976, ανοίγοντας σχεδόν 200 καταστήματα. Στις 31 Δεκεμβρίου, διέθετε 2.614 καταστήματα στις ΗΠΑ.