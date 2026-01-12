Η Wall Street «αντιστέκεται» στην ποινική έρευνα κατά Πάουελ

Αντίδραση παρά την αρχική «ψύχρα» από τους δείκτες που «ξεκολλούν» από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά παρά την δίωξη κατά Πάουελ και το μίνι τραπεζικό sell off.

Τελευταία ενημέρωση 18:23

Αντίδραση παρά την αρχική «ψύχρα» παρουσιάζει τη Δευτέρα η Wall Street μετά τα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 στην πρώτη εβδομάδα κερδών για το 2026, παρά το γεγονός πως το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, με ορισμένους να αναλυτές να εκτιμούν πως «ιθύνων νους» είναι ο Ντόναλντ Τραμπ που προσπαθεί να πιέσει για μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων, υπονομεύοντας την ανεξαρτησία των θεσμών των ΗΠΑ.

Στο ταμπλό, o Dow Jones υποχωρεί 0,18% στις 49.415 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,03% στις 6.968 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται 0,18% στις 23.714 μονάδες. Οι δείκτες ξεκολλούν από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, χάρη στο ράλι της Walmart και ορισμένων τεχνολογικών μετοχών, όπως η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, που ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Παράλληλα, η έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ για επιβολή πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για διάστημα ενός έτους, με ισχύ από τις 20 Ιανουαρίου, προκάλεσε επίσης ανησυχία στην αγορά με οικονομολόγους να φοβούνται ότι το σχέδιο του Τραμπ για την ενίσχυση της προσιτότητας των καταναλωτών στον δανεισμό θα γυρίσει μπούμερανγκ και θα περιορίσει τα κεφάλαια, βλάπτοντας τελικά τους πελάτες μαζί με την κερδοφορία των τραπεζών.

Οι χρηματοπιστωτικές μετοχές «κοκκινίζουν», πυροδοτώντας ένα μίνι τραπεζικό sell off με την Citi να κατρακυλά 3,8%, τη JP Morgan να σημειώνει πτώση 2,9% και την Bank of America (BofA) να χάνει 2%. Ο επικεφαλής της Fed διώκεται σχετικά με την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου τον Ιούνιο για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων στην Ουάσινγκτον, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι η έρευνα ήταν μια ακόμη προσπάθεια του Τραμπ να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας και ότι δεν θα υποκύψει στην πίεση. Η θητεία του ως προέδρου λήγει τον Μάιο. «Το διακύβευμα είναι αν η Fed θα είναι σε θέση να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση στοιχεία και οικονομικές συνθήκες ή αν, αντίθετα, η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτική πίεση ή εκφοβισμό», επεσήμανε

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe ή δείκτης φόβου της Wall Street, παίρνει την ανιούσα, αντανακλώντας ότι οι traders αναζητούν προστασία στο options market καθώς έγιναν γνωστά τα νέα για την έρευνα για τον Πάουελ. «Η αγορά το έχει ξαναδεί αυτό και δεν της αρέσει. Δεν πρόκειται για τον Πάουελ αλλά για την ανεξαρτησία της Fed», τόνισε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς για την Freedom Capital Markets. «Έτσι, όταν έρχονται νέα σαν κι αυτή, η άμεση αντίδραση είναι αρνητική» πρόσθεσε.

Μάλιστα, «κατηφορίζει» και το δολάριο, βάζοντας τέλος στο πενθήμερο ανοδικό σερί. Ο δείκτης δολαρίου υποχωρεί κατά 0,4% στις 98,759 μονάδες. Το ευρώ επωφελείται από τις πιέσεις που δέχεται το αμερικανικό νόμισμα και ενισχύεται κατά 0,44% στα 1,1688 δολ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τις 10 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, το ελβετικό φράγκο γνωρίζει τις καλύτερες επιδόσεις της ημέρας, κερδίζοντας 0,52% στα 0,7968 έναντι του δολαρίου. Έναντι του ιαπωνικού γιεν, το δολάριο χάνει 0,1%.

Η χρηματιστηριακή αγορά το 2025 έμεινε ανεπηρέαστη τις προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει την Fed, καθώς η κεντρική τράπεζα συνέχισε ούτως ή άλλως να μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές μετά τις σταθερές πληθωριστικές τάσεις. Αλλά η Fed αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να μην προβεί σε περαιτέρω μειώσεις στην επόμενη συνεδρίασή της (28/1), καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η εικόνα του πληθωρισμού και η οικονομία τη νέα χρονιά. Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η Fed πρέπει να συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια.

«Αναμένουμε ότι το δολάριο, τα ομόλογα και οι μετοχές θα υποχωρήσουν τη Δευτέρα, σε ένα sell-America trade παρόμοιο με εκείνο του Απριλίου του 2025, στην κορύφωση του δασμολογικού σοκ και της απειλής για τη θέση του Πάουελ στη Fed, με τους παγκόσμιους επενδυτές να εφαρμόζουν higher risk premium στα αμερικανικά assets», εξήγησε ο Κρίσνα Γκούχα, επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής και στρατηγικής κεντρικών τραπεζών στην Evercore ISI. «Ο χρυσός και άλλα ασφαλή καταφύγια θα ανακάμψουν», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα νέα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με τις μεγάλες τράπεζες της Wall Street να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους τις επόμενες ημέρες (JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley και Goldman Sachs) στο τρίμηνο, προσφέροντας στους επενδυτές νέα εικόνα για την υγεία των καταναλωτικών δαπανών, την κινητικότητα των deals και τα έσοδα από συναλλαγές.