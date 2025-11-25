Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές εστιάζουν στην πιθανότητα να μειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια, ενώ αναλύουν τα νέα δεδομένα για την γερμανική οικονομία.

Μεικτά κέρδη σημειώνουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα νέα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού σχετικά με την πιθανότητα να μειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, ενώ παράλληλα αναλύουν τα φρέσκα δεδομένα για την οικονομία της «ατμομηχανής» της Ευρώπης, που συνεχίζει να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό.

Συγκεκριμένα, το εμπόριο και η ιδιωτική κατανάλωση ευθύνονται για τη στάσιμη εικόνα που κατέγραψε η οικονομία της Γερμανίας το τρίτο τρίμηνο, μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε δασμολογική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας μια αρχική εκτίμηση. Οι δαπάνες και οι εξαγωγές των νοικοκυριών επηρέασαν την παραγωγή, ενώ οι επενδύσεις και οι δημόσιες δαπάνες είχαν θετική συμβολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,21% στις 564,09 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται ανοδικά. Ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,18% στις 5.519 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,18% στις 23.207 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται οριακά 0,02% στις 7.960 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,04% στις 9.539 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,30% στις 42.181 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 15.955 μονάδες, με απώλειες 0,26%.

Σε μικτό έδαφος ολοκλήρωσαν και χθες Δευτέρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας ο τεχνολογικός κλάδος στην Wall Street.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τυχόν νέα που μπορούν να επηρεάσουν την επερχόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα άνω του 80% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από την Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Η πιθανότητα έχει αυξηθεί από τότε που ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα». Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, δήλωσε στην Wall Street Journal τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.

Ο διπλωματικός πυρετός σχετικά με το Ουκρανικό συνεχίζεται με τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσπαθούν να συντάξουν το δικό τους ειρηνευτικό σχέδιο, ως απάντηση σε εκείνο των 28 σημείων που επιμελήθηκαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, το οποίο χαρακτηρίστηκε υπερβολικά «φιλορωσικό».

Όπως αναφέρουν οι FT, οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι, ενώ το Politico επισημαίνει πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται μπροστά σε ένα ζοφερό δίλημμα: Είτε να δεχθεί την προσφορά που ετοιμάζουν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να στοιχηματίσει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι μια μέρα θα λάβει αρκετή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.