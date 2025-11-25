Γερμανία: Δαπάνες και εξαγωγές κράτησαν στάσιμη την οικονομία

Το εμπόριο και η ιδιωτική κατανάλωση ευθύνονται για τη στάσιμη εικόνα που κατέγραψε η οικονομία της Γερμανίας το τρίτο τρίμηνο, μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε δασμολογική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Το εμπόριο και η ιδιωτική κατανάλωση ευθύνονται για τη στάσιμη εικόνα που κατέγραψε η οικονομία της Γερμανίας το τρίτο τρίμηνο, μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε δασμολογική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας μια αρχική εκτίμηση. Οι δαπάνες και οι εξαγωγές των νοικοκυριών επηρέασαν την παραγωγή, ενώ οι επενδύσεις και οι δημόσιες δαπάνες είχαν θετική συμβολή.

«Η οικονομική δραστηριότητα επηρεάστηκε αρνητικά το τρίτο τρίμηνο από τις αδύναμες εξαγωγές, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν ελαφρώς», δήλωσε η πρόεδρος της Destatis, Ρουθ Μπραντ.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αγωνίζεται να βγει από την ύφεση που οδήγησε σε πτώση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2023 και το 2024. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ και στην αδύναμη παγκόσμια ζήτηση, ενώ υποφέρει από μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, από την υπερβολική γραφειοκρατία έως την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Αν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σε εμπορική συμφωνία στα τέλη Ιουλίου, η γερμανική οικονομία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές, συνεχίζει να επιβαρύνεται με υψηλότερους δασμούς από ό,τι πριν την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, οι υψηλότερες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, αναμένεται να ενισχύσουν τη δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια. Η κυβερνητική συμμαχία του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% το 2026 και 1,4% το 2027, μετά από μια μικρή αύξηση 0,2% φέτος.

Η Bundesbank έχει δηλώσει ότι η οικονομία ενδέχεται να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με τις εξαγωγές και τη βιομηχανία να αναμένεται να σταθεροποιούνται. Ωστόσο, ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo έδειξε χθες Δευτέρα ότι η επιχειρηματική μπιστοσύνη μειώθηκε απροσδόκητα, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι το νέο δημόσιο χρέος θα καλύψει απλώς τα κενά του προϋπολογισμού και δεν θα χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις.