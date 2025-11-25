Politico: Tο ζοφερό δίλημμα Ζελένσκι - Να επιλέξει την πρόταση Τραμπ ή να βασιστεί σε αναξιόπιστους Ευρωπαίους φίλους

Παρά τους εορτασμούς για την «καλή πρόοδο» στις συνομιλίες στη Γενεύη, οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να είναι πολύ αδύναμες ή πολύ δειλές για να σώσουν την Ουκρανία, τονίζει το Politico.

Μπορεί την Δευτέρα, οι Ευρωπαίοι να μοίρασαν συγχαρητήρια στους εαυτούς μετά από συνομιλίες στη Γενεύη που υποδηλώνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ακούσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβολή μιας κακής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, ωστόσο την ίδια στιγμή παραμένουν «πολύ αδύναμες ή πολύ δειλές για να σώσουν την Ουκρανία, ακόμη και με ένα δάνειο από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», όπως επισημαίνει το Politiico.

«Αν και απομένει ακόμη δουλειά να γίνει, υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς χαιρέτισε την «καλή πρόοδο» που προέκυψε από «μια ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία» στις συνομιλίες.

Σίγουρα ήταν «πρόοδος» το γεγονός ότι κορυφαίοι σύμβουλοι από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία, αφού είχαν αποκλειστεί από το αρχικό σχέδιο 28 σημείων της Αμερικής, το οποίο φοβόντουσαν ότι ήταν τόσο μεροληπτικό που θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να εξαπολύσει περαιτέρω επιθέσεις.

Ωστόσο, η χαρά δεν κράτησε πολύ, όπως σημειώνει το Politico.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ρωσία απέρριψε το ενημερωμένο κείμενο της συμφωνίας, το οποίο είχε αναδιατυπωθεί με τη συμβολή της Ουκρανίας και των συμμάχων της κατά τη διάρκεια των μακρών συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία πλέον είναι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα σύρει τον Τραμπ πρόεδρο πίσω στην αρχική του θέση: Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 28 σημείων που προκάλεσε αναταραχή μεταξύ των αξιωματούχων στις Βρυξέλλες, επειδή θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραχωρήσει εκτάσεις γης στη Μόσχα, να εγκαταλείψει την ελπίδα να ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να μειώσει το μέγεθος του στρατού του σε 600.000 στρατιώτες από σχεδόν 1 εκατομμύριο.

Εάν συμβεί αυτό, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αντιμετωπίσει μια ζοφερή επιλογή: Είτε να δεχθεί την προσφορά που ετοιμάζουν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να στοιχηματίσει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι μια μέρα θα λάβει αρκετή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.

Αυτοί είναι οι ίδιοι φίλοι που, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν θα του στείλουν τα στρατεύματά τους ή τα όπλα που θέλει, ούτε καν θα κατάσχουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας από τις τράπεζές τους για να τον βοηθήσουν να αγοράσει εφόδια.

Απρόθυμοι να πολεμήσουν

Για ορισμένους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι που αντιτίθενται στη συμφωνία του Τραμπ και στους συμβιβασμούς που θα απαιτήσει, αυταπατώνται. «Ποια είναι η εναλλακτική λύση;» ρώτησε ο Γκρεγκ Σουένσον, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών στο Εξωτερικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλώντας στο Politico.

«Μπορείς να μιλάς όμορφα, μπορείς να παρακολουθείς όλες αυτές τις διπλωματικές συναντήσεις και να στέλνεις τους καλύτερους ανθρώπους σου στη Γενεύη, αλλά ο μόνος τρόπος για να νικήσεις τον Πούτιν είναι να πολεμήσεις - και κανένας από αυτούς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει αυτό», είπε ο Σουένσον. «Οπότε όλα είναι λόγια. Όλα ακούγονται υπέροχα όταν μιλάς για δημοκρατία και υπεράσπιση της Ουκρανίας, αλλά αυτοί απλώς δεν είναι πρόθυμοι να το κάνουν», πρόσθεσε.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και αξιωματούχοι θα διαφωνούσαν, επισημαίνοντας τα τεράστια χρηματικά ποσά και όπλα που οι κυβερνήσεις τους έχουν στείλει στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς και την οικονομική πρόκληση της μείωσης του ρωσικού εμπορίου, ιδίως των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Από την στιγμή που οι ΗΠΑ απέσυραν την υποστήριξή τους, η Ευρώπη έχει κινηθεί εμφανώς για να καλύψει το κενό.

Αλλά στην πραγματικότητα, η αρχική πρόταση του Τραμπ πανικόβαλε αξιωματούχους και διπλωμάτες στις Βρυξέλλες και αλλού, επειδή γνώριζαν ότι ο Ζελένσκι δεν μπορούσε να βασιστεί στην Ευρώπη για να κάνει αρκετά για να βοηθήσει την Ουκρανία μόνη της.

Πριν από ένα μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίστηκαν σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες προβλέποντας με αισιόδοξο τρόπο ότι θα εξασφαλίσουν μια συμφωνία ορόσημο για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως «δάνειο αποζημιώσεων» για να θέσουν το Κίεβο σε ασφαλή οικονομική βάση για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

Ωστόσο, σε μία σημαντική διπλωματική και πολιτική γκάφα, το σχέδιο κατέρρευσε εν μέσω απροσδόκητων αντιρρήσεων από το Βέλγιο.

Καμία πρόοδος στα περιουσιακά στοιχεία

Οι συνομιλίες εντείνονται τώρα μεταξύ αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις της ΕΕ, ιδίως των Βέλγων, ωστόσο δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία πρόοδος, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς της ανωνυμίας.

Ορισμένοι διπλωμάτες ελπίζουν ότι η πίεση από τον Τραμπ θα αναγκάσει το Βέλγιο και τις άλλες χώρες της ΕΕ που έχουν επιφυλάξεις για το σχέδιο για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία να συμμετάσχουν. Μια ιδέα που δεν έχει αποκλειστεί είναι η χρήση ορισμένων από τα περιουσιακά στοιχεία παράλληλα με κοινά ομόλογα της ΕΕ ή ενδεχομένως άμεσες οικονομικές συνεισφορές από κυβερνήσεις της ΕΕ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ φοβούνται ότι η όλη ιδέα ενός δανείου αποζημίωσης προς την Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία θα καταρρεύσει εάν το τελικό σχέδιο ειρήνης περιέχει αναφορά στη χρήση των ίδιων κεφαλαίων.

Το αρχικό σχέδιο πρότεινε τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων σε μια επενδυτική προσπάθεια στην Ουκρανία, με τα μισά έσοδα να πηγαίνουν στις ΗΠΑ, μια ιδέα που οι Ευρωπαίοι απέρριψαν ως «σκανδαλώδη». Ωστόσο, μόλις τελικά αρθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Euroclear - το χρηματοπιστωτικό αποθετήριο με έδρα το Βέλγιο που κατέχει τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία - θα μπορούσε να καταλήξει να υποχρεωθεί να μεταφέρει τα χρήματα πίσω στη Μόσχα.

Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τους φορολογούμενους της ΕΕ στη θέση να αποπληρώσουν τα μετρητά, ένα σενάριο που είναι πιθανό να επιβαρύνει σοβαρά τις κυβερνήσεις της ΕΕ καθώς εξετάζουν εάν θα υποστηρίξουν την ιδέα του δανείου τις επόμενες εβδομάδες

Έπειτα, υπάρχει το ζήτημα της διατήρησης της ειρήνης. Νωρίτερα φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ηγήθηκαν των προσπαθειών για τη συγκέντρωση υποστήριξης για μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη από κάποιες χώρες που θα σχημάτιζαν έναν «συνασπισμό των προθύμων». Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Μακρόν μάλιστα είχε διατυπώσει την ιδέα των «στρατιωτών επί του εδάφους» πριν τελειώσει η σύγκρουση.

Πλέον, δεν κάνει τέτοιες αναφορές.

Σε μια ένδειξη του πόσο δύσκολη θα ήταν οποιαδήποτε συζήτηση για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στη Γαλλία, μια ένθερμη έκκληση την περασμένη εβδομάδα από τον νέο ανώτατο στρατηγό της Γαλλίας, Φαμπιέν Μαντόν, προς τους δημάρχους να προετοιμάσουν τους πολίτες για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία προκάλεσε αναταραχή και καταδίκη από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα. Ο Μαντόν είχε προειδοποιήσει ότι εάν η Γαλλία «δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της, να υποφέρει οικονομικά επειδή θα δοθούν προτεραιότητες στην αμυντική παραγωγή, τότε διατρέχουμε κίνδυνο».

Ο Μακρόν προσπάθησε να μετριάσει τον θόρυβο, λέγοντας ότι τα λόγια του Μαντόν χρησιμοποιήθηκαν αποσπασματικά.

Στη Γερμανία, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το Βερολίνο «ήδη συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανατολική πτέρυγα» τοποθετώντας μια ταξιαρχία έτοιμη για μάχη στη Λιθουανία. «Ολόκληρη η περιοχή της Βαλτικής είναι μια βασική περιοχή στην οποία θα επικεντρωθεί η Μπούντεσβερ (γεμανικός στρατός). Νομίζω ότι αυτή είναι επίσης επαρκής και εκτεταμένη υποστήριξη για την Ουκρανία».

Οι Ουκρανοί θα ήθελαν μια βαθύτερη δέσμευση για το έδαφός τους, αλλά οι Δυτικοευρωπαίοι είναι επιφυλακτικοί στο να υποστούν μεγάλες απώλειες στέλνοντας στρατιώτες στην πρώτη γραμμή.

«Τουλάχιστον ο Τραμπ είναι ειλικρινής σε' αυτό», είπε ο Σβένσον. «Θα μπορούσαμε να νικήσουμε τη Ρωσία. Θα τους νικούσαμε, νομίζω, γρήγορα, υποθέτοντας ότι δεν υπήρχαν πυρηνικά όπλα».

«Θα νικούσαμε τη Ρωσία, αλλά πολλοί άνθρωποι θα πέθαιναν».