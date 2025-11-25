Το μέσο περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται σε 23,2%, και ακολουθεί η Ελβετία με μέσο περιθώριο ανόδου 19,3%, η Γερμανία με 12,6%, οι Κάτω Χώρες με 12,5%, η Βρετανία με 11% και η Γαλλία με 10%.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών εμφανίζουν τα υψηλότερα περιθώρια ανόδου σε όλη την Ευρώπη, με βάση τις τιμές-στόχους που δίνει ο οίκος, όπως προκύπτει από ανάλυση της UBS.

Πιο συγκεκριμένα, με τιμή-στόχο 9,2 ευρώ η Τρ. Πειραιώς εμφανίζει περιθώριο ανόδου 31,1%, η Eurobank με τιμή-στόχο 4,2 ευρώ εμφανίζει περιθώριο ανόδου 23,5%, η Alpha Bank με τιμή-στόχο στα 4,3 ευρώ εμφανίζει ανοδικό περιθώριο 19,8% και η ΕΤΕ με τιμή-στόχο 15,4 ευρώ εμφανίζει περιθώριο 18,3%.

Έτσι, το μέσο περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται σε 23,2%, και ακολουθεί η Ελβετία με μέσο περιθώριο ανόδου 19,3%, η Γερμανία με περιθώριο 12,6%, οι Κάτω Χώρες με 12,5%, η Βρετανία με 11% και η Γαλλία με 10%.

Οι αναλυτές της UBS αναμένουν ενισχυμένα κέρδη ανά μετοχή για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο το 2026, αλλά και το 2027. Μάλιστα, στις 8 κορυφαίες επιλογές τους μεταξύ των ευρωπαϊκών μετοχών τοποθετούν τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών αυτές που ανταγωνίζονται τις ελληνικές σε περιθώριο ανόδου είναι η ολλανδική ABN (19,3%), η γαλλική Ayvens (22,8%), η γερμανική Deutsche Bank (18,5%), η ελβετική Partners Group (+37%) και οι βρετανικές Close Brothers (+41,3%), Investec (+39,4%) και Paragon (+22,4%).

Μέσα στο 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεχωρίζουν και για τις αποδόσεις τους, με την Alpha Bank να ενισχύεται συνολικά κατά 122% εμφανίζοντας τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών. Στο ίδιο διάστημα η Τρ. Πειραιώς ενισχύεται 82%, η ΕΤΕ 70% και η Eurobank 52%.

Αποδόσεις αντίστοιχες των ελληνικών τραπεζών εμφανίζουν, μεταξύ άλλων, οι γερμανικές Commerzbank (+103%) και Deutsche Bank (+77%), οι ιρλανδικές AIB (+61%) και BOI (+78%), η ολλανδική ABN (+80%), η γαλλική Societe Generale (+109%) και αρκετές ισπανικές και πορτογαλικές, όπως η BBVA (+90%), Santader (+98%) και Unicaja (+94%).

Οι ελληνικές μετοχές εμφανίζουν επίσης από τα χαμηλότερα P/E για το 2026, σύμφωνα με τη UBS, με την Τρ. Πειραιώς στο 7,4x, τη Eurobank στο 8,1x, την Alpha Bank στο 8,3x και την ΕΤΕ στο 9,0x, που σημαίνει ότι το μέσο P/E για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 8,2x. Σε επίπεδο χώρας, χαμηλότερο μέσο P/E εμφανίζουν μόνο η Γερμανία (8,1x) και η Γαλλία (7,2x).