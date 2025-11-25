Μακρόν: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ χρειάζεται βελτίωση

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα συνιστά συνθηκολόγηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνον οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να αποφασίσουν τι εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ραδιοσταθμό RTL.

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να βελτιωθούν», σημείωσε ο Μακρόν.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μάς δίνει μια ιδέα αυτού που θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό πως είναι και αυτό που πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», επισήμανε.

Η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας στην περίπτωση ειρήνης με τη Ρωσία θα είναι η αναγέννηση του δικού της στρατεύματος και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας περιορισμός σε αυτό, συνέχισε ο Μακρόν.

Επίσης τόνισε ότι εναπόκειται «στους Ευρωπαίους να αποφασίσουν» πώς θα χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει στο σχέδιό του να επενδυθούν σε προγράμματα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθούν από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι είναι οι μόνοι που έχουν λόγο, επειδή αυτό είναι μέρος του σχεδίου, για το τι θα κάνουμε με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία διακρατούνται από τους Ευρωπαίους», σημείωσε μιλώντας στον RTL.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος θα μετάσχει το απόγευμα σε νέα σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης του συνασπισμού των υποστηρικτών της Ουκρανίας, ζήτησε επίσης να μην φανούν «αδύναμοι» απέναντι στην «απειλή» της Ρωσίας, η οποία έχει «μια πολύ πιο επιθετική στάση».

«Αν είμαστε αδύναμοι στην Ουκρανία, αν πούμε ‘δεν είναι πια δικό μας πρόβλημα κατά βάθος, βρίσκονται πολύ μακριά’ (…) θα εγκαταλείψουμε την Ουκρανία», προειδοποίησε.

«Την ημέρα εκείνη θα δώσετε ένα μήνυμα αδυναμίας (…) στη Ρωσία, η οποία κατά βάθος εδώ και 10 χρόνια έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή, να ξαναγίνει μια αυτοκρατορική δύναμη, δηλαδή να προχωρήσει παντού», συνέχισε.

Ερωτηθείς εξάλλου αν προτίθεται να πάει στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μιας καλύτερης συμφωνίας, ο Μακρόν απάντησε ότι δεν σχεδιάζει αυτή την περίοδο να το κάνει.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε εξάλλου αναφερόμενος και πάλι στη Ρωσία ότι μόνον η Μόσχα στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με απόσπασμα των ηχογραφημένων δηλώσεών του που αναρτήθηκε νωρίτερα στο X από τον γαλλικό ραδιοσταθμό RTL.

«Η μόνη κόκκινη γραμμή που έχουμε εδώ και τρία χρόνια ονομάζεται Ρωσία», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ