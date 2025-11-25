Επιχειρήσεις | Διεθνή

CEO Casino: Shein και Temu πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρώπη μέχρι το 2028

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
CEO Casino: Shein και Temu πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρώπη μέχρι το 2028
Shein και Temu / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images / Ideal Image
Το μπλοκάρισμα των πωλήσεων στις κινεζικές πλατφόρμες Shein και Temu, μέχρι να θεσπίσει η ευρωπαϊκή αγορά κανόνες εποπτείας, υποστηρίζει ο Philippe Palazzi, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου σούπερ μάρκετ Casino Guichard Perrachon.

Το μπλοκάρισμα πωλήσεων στις κινεζικές πλατφόρμες Shein και Temu, μέχρι να θεσπίσει η ευρωπαϊκή αγορά κανόνες εποπτείας, υποστηρίζει ο Philippe Palazzi, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου σούπερ μάρκετ Casino Guichard Perrachon.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο BFM Business TV την Τρίτη, τόνισε ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τους δύο γίγαντες του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους καταναλωτές. Είπε επίσης ότι μια «πλημμύρα» προϊόντων, ιδίως υφασμάτων και επίπλων, θα μπορούσε να σημαίνει το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή που ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να θεσπιστεί νομοθεσία πριν επιτραπεί στους Shein και Temu να διεισδύσουν στην αγορά», είπε. «Βλέπω έναν πραγματικό κίνδυνο» πρόσθεσε.

Η Shein, που ιδρύθηκε στην Κίνα και τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Παρίσι αυτό το μήνα. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας στη Γαλλία, μετά από αναφορές ότι πωλούσε παιδικές σεξουαλικές κούκλες και όπλα στην πλατφόρμα του. Η Γαλλία έθεσε το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Ευρώπη αποφάσισε να θεσπίσει νόμους για τις εισαγωγές στην περιοχή από την Κίνα έως το 2028. Καθώς αυτό διευθετείται, η Shein και η Temu θα πρέπει να απαγορευτούν προσωρινά, δήλωσε ο Palazzi.

«Αποκλείστε τα για δύο χρόνια όσο η Ευρώπη νομοθετεί», είπε. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους λιανοπωλητές μας» τόνισε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η εκδήλωση μνήμης και τιμής του Βαρδή στο Μέγαρο - Τι άκουσε η γάτα Ιμαλαΐων και η εκδοχή του Αλέξη για το Συγκρότημα

Τα «δώρα» που έρχονται στις 27/11 για συνταξιούχους, ανασφάλιστους και δικαιούχους επιδομάτων

ΕΣΠΑ: Οι νέες δράσεις για επιδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Ταμεία των 700 εκατ. ευρώ που έρχονται το 2026

tags:
Shein
Temu
Ευρωζώνη
Κίνα
Λιανεμπόριο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider