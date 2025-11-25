CEO Casino: Shein και Temu πρέπει να απαγορευτούν στην Ευρώπη μέχρι το 2028

Το μπλοκάρισμα των πωλήσεων στις κινεζικές πλατφόρμες Shein και Temu, μέχρι να θεσπίσει η ευρωπαϊκή αγορά κανόνες εποπτείας, υποστηρίζει ο Philippe Palazzi, διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου σούπερ μάρκετ Casino Guichard Perrachon.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο BFM Business TV την Τρίτη, τόνισε ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τους δύο γίγαντες του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους καταναλωτές. Είπε επίσης ότι μια «πλημμύρα» προϊόντων, ιδίως υφασμάτων και επίπλων, θα μπορούσε να σημαίνει το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή που ακολουθούν τους τοπικούς κανονισμούς.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να θεσπιστεί νομοθεσία πριν επιτραπεί στους Shein και Temu να διεισδύσουν στην αγορά», είπε. «Βλέπω έναν πραγματικό κίνδυνο» πρόσθεσε.

Η Shein, που ιδρύθηκε στην Κίνα και τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Παρίσι αυτό το μήνα. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολιτικής θύελλας στη Γαλλία, μετά από αναφορές ότι πωλούσε παιδικές σεξουαλικές κούκλες και όπλα στην πλατφόρμα του. Η Γαλλία έθεσε το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Ευρώπη αποφάσισε να θεσπίσει νόμους για τις εισαγωγές στην περιοχή από την Κίνα έως το 2028. Καθώς αυτό διευθετείται, η Shein και η Temu θα πρέπει να απαγορευτούν προσωρινά, δήλωσε ο Palazzi.

«Αποκλείστε τα για δύο χρόνια όσο η Ευρώπη νομοθετεί», είπε. «Πρέπει να προστατεύσουμε τους λιανοπωλητές μας» τόνισε.