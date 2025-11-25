Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Στις αγορές η Πειραιώς για 500 εκατ. ευρώ με senior preferred

Νέα έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου.

Στόχος της τράπεζας μέσω της άντλησης των παραπάνω κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση - αναχρηματοδότηση πράσινων assets και την ενίσχυση της βάση των MREL. Η έκδοση είναι εξαετούς διάρκειας με non call στα πέντε έτη, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο MS+125 μονάδες βάσης.

Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξει Barclays, BofA, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa. Το νέο ομόλογο της Πειραιώς αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody's.

