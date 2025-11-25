Ειδήσεις | Ελλάδα

Συμμετοχή ΥΠΕΞ στο έκτακτο ΣΕΥ για Ουκρανία, μέσω τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή ΥΠΕΞ στο έκτακτο ΣΕΥ για Ουκρανία, μέσω τηλεδιάσκεψης
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Ουκρανία.

