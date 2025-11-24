Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για τις μετοχές άμυνας ελέω του Ουκρανικού

Οι γερμανικές Rheinmetall (-5%), Hensoldt (8,65%), Renk (4%) και η σουηδική Saab (4,5%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Σε μικτό έδαφος ολοκλήρωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο και την τελευταία της συνεδρίαση για τη φετινή χρονιά.

Ταυτόχρονα, η προσοχή τους ήταν στραμμένη στο Ουκρανικό και στον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη επεξεργάζονται μία ανανεωμένη εκδοχή του σχεδίου 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η συγκεκριμένη είδηση, προκάλεσε ένα νέο sell-off των ευρωπαϊκών μετοχών στον τομέα της άμυνας, με αποτέλεσμα ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense να υποχωρήσει 2,5%.

Οι γερμανικές Rheinmetall (-5%), Hensoldt (8,65%), Renk (4%) και η σουηδική Saab (4,5%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Ο δείκτης υποχώρησε 3,4% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια από τον Μάρτιο.

Στον αντίποδα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,31% στις 563,84 μονάδες. Ο δείκτης Eurostoxx 50 έκλεισε στο +0,20% στις 5.526 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 0,64% στις 23.244 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,29% στις 7.959 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε οριακές απώλειες 0,03% στις 9.536 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,82% στις 42.312 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 15.969 μονάδες, με κέρδη 0,88%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk κατέγραψε «βουτιά» 6,3% στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης την Δευτέρα μετά την είδηση πως αποτυχημένες αποδείχθηκαν δύο δοκιμές μιας εκδοχής του Ozempic σε χάπι της εταιρείας στην επιβράδυνση των συμπτωμάτων του Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Σημειώνεται ότι η αξία της μετοχής της έχει μειωθεί πάνω από 50% φέτος, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα της στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της παχυσαρκίας.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου ανάμεσα σε αμερικανούς, ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους, στις οποίες παρευρέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο δεν επιτεύχθηκε ακόμη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Όλα τα μέρη, επεξεργάστηκαν την αρχική πρόταση Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική και απαιτούσε σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, στην προσπάθειά τους να καταλήξουν στην εκπόνηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι παγκόσμιες αγορές βίωσαν συνεδριάσεις γεμάτες ένταση και σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών ονομάτων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και οι οποίες τροφοδοτήσει μεγάλο μέρος των κερδών της αγοράς το 2025.

Δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις μάκρο ή εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη τη Δευτέρα, ωστόσο οι επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό την Τετάρτη, με τις εικασίες να αυξάνονται σχετικά με το βάθος και το εύρος των αυξήσεων φόρων που θα μπορούσε να αποκαλύψει η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καθώς προσπαθεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.