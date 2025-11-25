Επιχειρήσεις | Διεθνή

Spotify: Αύξηση τιμών στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η αύξηση της επόμενης χρονιάς θα είναι η πρώτη άνοδος τιμών στις ΗΠΑ από τον Ιούνιο του 2024.

Αύξηση των τιμών της στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2026 σχεδιάζει η Spotify, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο σουηδικός γίγαντας streaming ανέφερε τον Αύγουστο ότι θα αυξήσει τις τιμές στα 11,99 ευρώ τον μήνα από 10,99 ευρώ σε αγορές όπως η Νότια Ασία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ωστόσο, η αύξηση της επόμενης χρονιάς θα είναι η πρώτη άνοδος τιμών στις ΗΠΑ από τον Ιούνιο του 2024.

Οι αυξήσεις τιμών τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στην άνοδο των κερδών, με αποτέλεσμα το guidance για τα οικονομικά της μεγέθη στο 4ο τρίμηνο να κινείται πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η σχεδόν πανταχού παρουσία της πλατφόρμας διασφαλίζει ότι οι συνδρομητές θα αυξηθούν παρά το ράλι τιμών (νέα αύξηση του κόστους του premium ατομικού της προγράμματος σε περισσότερες από 150 αγορές το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου) ειδικά κατά την κρίσιμη εορταστική περίοδο.

