Αύξηση 4,9% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Οκτώβριο

Αύξηση 4,9% κατέγραψαν τον Οκτώβριο οι πωλήσεις νέων οχημάτων στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), ενώ σημαντικό είναι το προβάδισμα που διατηρούν τα ηλεκτρικά οχήματα έναντι των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Ειδικότερα, μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 16,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 13,2% τον Οκτώβριο του 2024 από την αρχή του έτους.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 34,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 36,6%, από 46,3% την ίδια περίοδο το 2024.

Συνολικά, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν σε 1,092 εκατομμύρια τον Οκτώβριο.

Ο πωλήσεις Volkswagen, της Stellantis και της Renault αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,5%, 4,6% και 10,6% αντίστοιχα. Από την άλλη, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 48,5% σε σχέση με πέρυσι, την ώρα που οι πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν κατά 206,8%, κατέχοντας πλέον το 1,6% του μεριδίου αγοράς από 0,5% τον Οκτώβριο του 2024. Οι ταξινομήσεις της κινεζικής SAIC Motor αυξήθηκαν επίσης κατά 35,9% σε σχέση με πέρυσι.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.473.447 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν άνοδο: Γερμανία (+39,4%), Βέλγιο (+10,6%), Ολλανδία (+6,6%) και Γαλλία (+5,3%).

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2025 για την περίοδο από την έναρξη ισχύος έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 3.109.362 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Ισπανία (+27,1%), Γαλλία (+26,3%), Γερμανία (+10,3%) και Ιταλία (+8,9%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 819.201 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+109,6%), η Ιταλία (+76,5%) και η Γερμανία (+63,4%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,1% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 7% πέρυσι.

Η ετήσια διακύμανση τον Οκτώβριο του 2025 έδειξε αύξηση 38,6% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 9,4% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in κατέγραψαν αύξηση 43,2%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,3%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32,3%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,5%), την Ιταλία (-16,9%) και την Ισπανία (-13,7%).

Με 2.459.151 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 27,4% από 34% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,5%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,2% για τον Οκτώβριο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Οκτωβρίου 2025 έδειξε μείωση 14,3% για τη βενζίνη και 21,9% για το ντίζελ.