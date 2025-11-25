Ειδήσεις | Ελλάδα

Έρχεται η επικίνδυνη κακοκαιρία Adel σε δυο φάσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έρχεται η επικίνδυνη κακοκαιρία Adel σε δυο φάσεις
Στον κλοιό της κακοκαιρίας Adel πρόκειται να βρεθεί η Ελλάδα από την Τετάρτη (26/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, σε δύο κύριες φάσεις.

Στον κλοιό της κακοκαιρίας Adel πρόκειται να βρεθεί η Ελλάδα από την Τετάρτη (26/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, σε δύο κύριες φάσεις.

Για το φαινόμενο ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, δίνοντας τους χάρτες που καταγράφουν την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, και την έντασή του ανά περιοχές.

Έγραψε συγκεκριμένα: Επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο φάσεις. Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η εκδήλωση μνήμης και τιμής του Βαρδή στο Μέγαρο - Τι άκουσε η γάτα Ιμαλαΐων και η εκδοχή του Αλέξη για το Συγκρότημα

Τα «δώρα» που έρχονται στις 27/11 για συνταξιούχους, ανασφάλιστους και δικαιούχους επιδομάτων

ΕΣΠΑ: Οι νέες δράσεις για επιδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Ταμεία των 700 εκατ. ευρώ που έρχονται το 2026

tags:
ΕΜΥ
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider