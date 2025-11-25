Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών: Στόχος ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας

«Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια», αναφέρει η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών δεν αποτελεί παρά μόνο μία αφορμή για να νιώσουμε όλοι στο πλευρό τους. Δίπλα στη μητέρα, τη σύζυγο, την κόρη ή τη φίλη μας που έχει ανάγκη από βοήθεια. Στην άγνωστη περαστική. Και σε κάθε γυναίκα, που καλείται να νικήσει τη ντροπή και τον φόβο για να σταθεί με τόλμη απέναντί τους», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημερινή ανάρτησή του.

«Από την πλευρά της, η Πολιτεία απαντά στη μάστιγα αυτή με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας. Με εκπαιδευόμενους αστυνομικούς. Επίσης, με 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας. Με τη συμβουλευτική Γραμμή 15900. Όπως και με το Panic Button που έχει, ήδη, εγκατασταθεί σε εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα.

Έως τώρα, 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις. Οι γυναίκες, λοιπόν, εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται. Αλλά μόνο η καταστολή δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο που στην εποχή μας η βία απλώνεται, δυστυχώς, και στην ψηφιακή σφαίρα με ποικιλόμορφες παρενοχλήσεις. Συχνά ανώνυμα. Όμως πάντα επώδυνα.

Στόχος μας είναι ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά. Με πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. Αλλά, κυρίως, με μηδενική ανοχή προς όποιον υποτιμά τη γυναίκα. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα διαρκές χρέος που αφορά όλους μας. Γιατί η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση», καταλήγει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

