Tech ράλι στην Wall Street με «οδηγό» την Alphabet

Κέρδη άνω του 6% για την μητρική της Google, στο +11% η Broadcom.

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας ο τεχνολογικός κλάδος στην Wall Street, ανακάμπτοντας εμφατικά από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, με την μετοχή της Alphabet να βρίσκεται σε θέση οδηγού για το σύνολο της αμερικανικής αγοράς, η οποία εισέρχεται με το δεξί σε μία «κουτσουρεμένη» εβδομάδα λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη.

Πιο αναλυτικά, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του από τον Μάιο και έκλεισε με σημαντική άνοδο 2,69% στις 22.872 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 1,55% για να κλείσει στις 6.705 μονάδες. Ηπιότερη άνοδος για τον βιομηχανικό δείκτη, με τον Dow Jones να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στα επίπεδα των 46.448 μονάδων, ενισχυμένος κατά 202 μονάδες ή 0,44%.

Στο ταμπλό, ράλι άνω του 6% σημείωσε ο τίτλος της Alphabet, μητρικής της Google, κλείνοντας στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 318,58 δολαρίων, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός κεφαλαιοποιεί την αισιοδοξία των επενδυτών για την θέση που κατέχει συνολικά στην αγορά του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημαντικά κέρδη άνω του 11% και για τη μετοχή της Broadcom, ενώ εκείνη της Micron Technology πρόσθεσε περίπου 8%. Σε θετικό έδαφος έκλεισαν και οι τίτλοι των Meta, Nvidia

και Amazon, ενώ Panaltir και AMD ενισχύθηκαν κατά 4,8% και 5,5% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, οι ανησυχίες για ενδεχόμενη φούσκα στις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που απομακρύνουν το σενάριο ακόμα μίας μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο οδήγησαν σε απώλειες τους δείκτες. Παρά τα κέρδη της Παρασκευής, σε εβδομαδιαία βάση, ο Nasdaq έχασε 2,7%, ενώ οι S&P 500 και Dow Jones από 2%.

Ωστόσο, παρά τις δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, οι δείκτες μπαίνουν με αρνητικά πρόσημα στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, με τον Nasdaq να βρίσκεται περίπου 3% χαμηλότερα και τους Dow Jones και S&P 500 να υπολείπονται σχεδόν 2%.

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων που θα δώσουν ενδείξεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, μετά από παύση πολλών εβδομάδων εξαιτίας του πιο παρατεταμένου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έληξε την στις 13 Νοεμβρίου. Την Τρίτη θ ανακοινωθούν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις τιμές παραγωγού για τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται πως η αμερικανική αγορά θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν νωρίτερα.