Σλέιπεν (ΕΚΤ): Νέα προσέγγιση στις δαπάνες για τόνωση της ανάπτυξης στην ΕΕ

Κάλεσμα στην ΕΕ για αναδιαμόρφωση των δαπανών για αναζωογόνηση της ανάπτυξης, με περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων και ανακατεύθυνση των πόρων σε δημόσια αγαθά που θα είναι κρίσιμα για την τόνωση της οικονομίας απηύθυνε το μέλος της ΕΚΤ και επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Όλαφ Σλέιπεν.

«Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην οικονομία του παρελθόντος και όχι τόσο στην στήριξη των δημόσιων αγαθών που είναι απαραίτητα για την οικονομία του μέλλοντος», υπογράμμισε σύμφωνα με τo Reuters.

«Οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα ταμεία συνοχής αντιπροσωπεύουν μαζί περισσότερο από τα 2/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ οι δαπάνες για την έρευνα, το κλίμα, την άμυνα και τις διασυνοριακές υποδομές παραμένουν χαμηλές», πρόσθεσε.

Οι δαπάνες θα πρέπει να αναδιανεμηθούν προς την κατασκευή φυσικών και ψηφιακών διασυνοριακών υποδομών, μειώνοντας τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη σε όλα τα κράτη - μέλη, υποστήριξε, εκτιμώντας πως αυτό θα μπορούσε επίσης να γίνει μέσω της έκδοσης κοινού χρέους, αλλά μόνο εάν μειωθούν οι εθνικές δαπάνες και δεν αυξηθούν τα συνολικά επίπεδα χρέους.

Άλλα βήματα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και τη διασφάλιση ότι περισσότερες από τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών επενδύονται στην Ευρώπη, κατέληξε.