Ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα η ΔΙΑΣ με όπλο το IRIS - Σπάνε τα κοντέρ οι συναλλαγές

Έτοιμη να «σπάσει τα σύνορα» και να επεκταθεί σε γειτονικές χώρες μετά από αυτήν της Κύπρου είναι η ΔΙΑΣ, έχοντας ως βασικό μοχλό ανάπτυξης το σύστημα IRIS. Βέβαια, βασικό κομμάτι στο αναπτυξιακό πλάνο της Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. είναι η διασύνδεση πετυχημένων account-to-account σχημάτων, όπως είναι το IRIS, με άλλα ευρωπαϊκά account-to-account σχήματα.

Όπως ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ, κα. Σταυρούλα Καμπουρίδου στο CEO Initiative 2025, «αυτό όμως που εμάς μας ενδιαφέρει και είναι στα πλάνα μας για το 2026, πέρα από το να επεκταθούμε και σε γειτονιές, όπως για παράδειγμα η Μάλτα, σε περιοχές δηλαδή που δεν έχουν τοπικό payment system, όπως είναι η ΔΙΑΣ, είναι η διασύνδεση πετυχημένων account-to-account σχημάτων, όπως είναι το IRIS, με άλλα ευρωπαϊκά account-to-account σχήματα, δηλαδή το Bizom στην Ισπανία, το Blik στην Πολωνία, το Twint στην Ελβετία κτλ και να μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει ένα δίκτυο ο οποίο θα συνενώνει την εμπειρία και την τοπική κουλτούρα. Γιατί ο κάθε πολίτης έχει μάθει να συναλλάσσεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε κάθε χώρα, γιατί στην Ευρώπη είμαστε πολλές κουλτούρες που είναι και το θετικό μας, αλλά είναι καμιά φορά και το αρνητικό μας».

Η κα. Καμπουρίδου παρομοίασε το παραπάνω πλαίσιο με το roaming στα κινητά. Θα γίνει μια διασύνδεση που θα μπορεί κάποιος από το καλοκαίριο του 2026 να στέλνει IRIS σε κάποιον φίλο του στην Ισπανία, που θα τα λαμβάνει στον Bizom του.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως η ΔΙΑΣ δεν θέλει να επεκταθεί και να πάρει τον χώρο σε αγορές που έχουν ανεπτυγμένα και ώριμα συστήματα πληρωμών και account-to-account σχήματα. «Εμείς θέλουμε να διασυνδεθούμε με όλα τα πετυχημένα, σαν και εμάς, account-to-account σχήματα και να προσφέρουμε λύσεις και εμπειρία στον Έλληνα πολίτη που του αρέσει να ταξιδεύει, όπως και στον τουρίστα. Πέρυσι υποδεχτήκαμε 41 εκατομμύρια τουρίστες. Το μεγάλο ποσοστό ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Η ΔΙΑΣ λοιπόν θέλει να δώσει στον τουρίστα που θα έρθει την εμπειρία της πατρίδας του στον τρόπο που πληρώνει στην Ελλάδα, αλλά και στον Έλληνα πολίτη την εμπειρία που πληρώνει στην πατρίδα του οπουδήποτε ταξιδεύει στην Ευρώπη.

Με τα τελευταία στοιχεία που έκανε γνωστά η κα. Καμπουρίδου, το σύστημα πληρωμών IRIS, έχει φθάσει περίπου τους 4,2 εκατομμύρια χρήστες, σχεδόν 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ υπάρχουν εγγεγραμμένα 10.000 e-shops που λειτουργούν το IRIS Commerce. Από την 1η Δεκεμβρίου, η υπηρεσία IRIS payments θα είναι διαθέσιμη σε φυσικά και online καταστήματα, ενώ ήδη 1,2 εκατομμύρια POS σε φυσικά καταστήματα λειτουργούν με IRIS.

Παράλληλα, πέρυσι η ΔΙΑΣ διαχειρίστηκε έναν όγκο συναλλαγών ύψους 502 δισ. ευρώ, ενώ φέτος, όπως έκανε γνωστό η κα. Καμπουρίδου θα ξεπεράσει τα 560 δισ. ευρώ σε αξία συναλλαγών.

Από αυτά τα 560 δισ. ευρώ μόνο 15 δισ. υπολογίζονται να είναι το IRIS, καθώς η ΔΙΑΣ διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων που ξεπερνά το IRIS, το app ή το RFQR. «Εμάς τα προϊόντα μας είναι οι λειτουργικότητες μέσα στα ψηφιακά κανάλια των τραπεζών, μέσα στα κανάλια των acquirers που πλέον το δίνουν μέσα από τα POS, μέσα στα κανάλια των ιδρυμάτων πληρωμών, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, όπως το Wallet. Η συνεργασία σε εμάς είναι το αλφα και το ωμέγα», ανέφερε η CEO της ΔΙΑΣ.