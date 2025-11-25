Metlen: Τιμή-στόχος τα 64 ευρώ ανά μετοχή από την Bank of America

Στα 64 ευρώ ορίζει η Bank of America την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen, βασίζοντας την αποτίμησή της στον μέσο όρο δύο μεθόδων.

Στα 64 ευρώ ορίζει η Bank of America την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen, βασίζοντας την αποτίμησή της στον μέσο όρο δύο μεθόδων: του πολλαπλασιαστή 9 φορές ο λόγος EV/EBITDA για το 2026 και της αποτίμησης DCF με βάση την καθαρή παρούσα αξία (NPV).

EV/EBITDA: Η BofA θεωρεί ότι ορισμένοι επενδυτές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το ιστορικό διαπραγμάτευσης της Metlen ως σημείο αναφοράς για μια «δίκαιη» αποτίμηση, η οποία αντιστοιχεί σε μέσο πολλαπλασιαστή περίπου 6x EV/EBITDA. Ωστόσο, η BofA εκτιμά ότι εταιρείες με ιστορικό δημιουργίας αξίας μέσω αναπτυξιακών κινήσεων μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας, η BofA θεωρεί ότι ένας στόχος 9x EV/EBITDA είναι εύλογος. Η τράπεζα αναμένει επίσης υψηλότερες πραγματοποιηθείσες τιμές αλουμινίου το 2026, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, θα ενισχύσει τα κέρδη· για αυτό χρησιμοποιεί το EBITDA 2026E για την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας.

DCF: Η BofA σημειώνει ότι ο όμιλος βλέπει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στη μεταλλευτική δραστηριότητα όσο και στον ενεργειακό τομέα, όπου η Metlen επενδύει για την αύξηση της παραγωγής, αλλά και για τη διεύρυνση του μεριδίου της στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά την εκτίμηση της BofA, η μέθοδος DCF είναι η καταλληλότερη για να αποτυπώσει αυτήν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας που αναμένεται. Η BofA επισημαίνει επίσης τον κίνδυνο πρόβλεψης που συνδέεται με τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις κερδών, ειδικά για δραστηριότητες με κυκλικό χαρακτήρα. Στο μοντέλο DCF της BofA χρησιμοποιούνται WACC 7,5% και μακροπρόθεσμη αύξηση 2,5%.