ΧΑ: Εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη, μικτές τάσεις σε large και mid caps

Μικτές τάσεις την Τρίτη στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημο σε στενό εύρος διακύμανσης. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος άνω του 3,5% της Metlen.

Μικτές τάσεις καταγράφονται την Τρίτη στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, με την αγορά να έχει αφήσει πίσω της το rebalancing του MSCI και να αναζητά, ακόμη, καταλύτες που θα της επιτρέψουν να διαφύγει από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία «ταλαιπωρείται» εδώ και τέσσερις μήνες.

Χαρακτηριστική των τάσεων που απελευθερώνονται, η ανοδική αντίδραση της Metlen, σε ποσοστό άνω του 3,5%, που «φλερτάρει» ξανά με τιμές κοντά 44 ευρώ. Την ίδια στιγμή, Viohalco και Cenergy πιέζονται περί του 1,7%-1,9%, ενώ στη Cenergy πέρασαν από νωρίς δύο πακέτα για συνολικά 1,2 εκατ. τεμάχια στα 14,54 και 14,56 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά στον FTSE Large Cap ξεχωρίζουν επίσης οι Aegean και ΟΠΑΠ με κέρδη 1,44% και 1,275 αντίστοιχα, όπως και η ΔΕΗ με άνοδο 1,12% στα 17,19 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται, μεταξύ άλλων, Motor Oil (+0,49%), Jumbo (+0,36%) και Eurobank (+0,15%).

Σε αρνητικό έδαφος, η Alpha Bank κινείται στα 3,56 ευρώ, ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς με απώλειες 0,655 και 0,57% αντίστοιχα, ενώ μεταξύ αυτών που ακολουθούν πτωτικά βρίσκονται οι τίτλοι των ΔΑΑ (-0,49%), ΟΤΕ (-0,46%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,33%), ElvalHalcor (-0,16%), Coca-cola HBC (-0,14%).

Από το μέτωπο των αποτελεσμάτων, σήμερα μετά το κλείσιμο αναμένονται οι ανακοινώσεις των ΟΠΑΠ και Fourlis.

Μικτές τάσεις και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου η Ελλάκτωρ ενισχύεται 2,46% και ακολουθούν ΟΛΘ και Πλαστικά Θράκης με κέρδη περί του 1,15%, ενώ στον αντίποδα η ΕΧΑΕ υποχωρεί 3,67% στα 6,04 ευρώ και ακολουθούν ΑΔΜΗΕ και Autohellas με μικρότερες απώλειες 1,39% και 0,885 αντίστοιχα.

Εκτός συνόρων, Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν οριακά κέρδη της τάξης του 0,10%-0,20%, ενώ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού το ενδιαφέρον παραμένει έντονα εστιασμένο στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με την Alphabet να πρωταγωνιστεί τις τελευταίες ημέρες, εν αναμονή βεβαίως της επόμενης συνεδρίασης της Fed για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 27/11, ενώ η Παρασκευή θα είναι ημιαργία και θα κλείσουν νωρίτερα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, παρά το ανοδικό άνοιγμα, ο Γενικός Δείκτης εναλλάσσει πρόσημο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.062,58 μονάδες με μικρές απώλειες 0,14%.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,62% στις 2.295,58 μονάδες.

Λίγο μετά τις 11:00, στο σύνολο του ταμπλό 51 μετοχές κινούνται ανοδικά, 46 υποχωρούν και 54 διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τον συνολικό τζίρο στα 33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €19,78 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.