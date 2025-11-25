Γρίπη Κ: Τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουμε

Η περίοδος της γρίπης κατέγραψε φέτος ασυνήθιστα πρόωρη έναρξη, με την κυκλοφορία του ιού της γρίπης να παραμένει υψηλή στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες.

Η περίοδος της γρίπης κατέγραψε φέτος ασυνήθιστα πρόωρη έναρξη, με την κυκλοφορία του ιού της γρίπης να παραμένει υψηλή στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Οι επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ ) των νοσοκομείων για γριπώδη νοσήματα αυξήθηκαν απότομα από τις αρχές Νοεμβρίου και μετά. Από τους ιούς γρίπης που υποτυποποιήθηκαν στη Μονάδα Αναπνευστικού Ιού του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου η πλειονότητα ήταν A(H3N2) με την υποκλάση Κ να ταυτοποιείται στα περισσότερα κρούσματα.

Κατά τις εκτιμήσεις του Οργανισμού UKHSA το επικαιροποιημένο εμβόλιο γρίπης για την περίοδο 2025/26 είναι επί του παρόντος κατά 70% έως 75% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νοσηλείας σε παιδιά ηλικίας από 2 ετών έως 17 ετών και κατά 30% έως 40% αποτελεσματικό στους ενήλικες.

Τα συνήθη συμπτώματα με βαρύτερη νόσηση

Τα κρούσματα γρίπης κατέγραψαν μη αναμενόμενη αύξηση και στην Ελλάδα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την συνηθισμένη εμφάνισή τους, ενώ ο κορονοϊός που δίνει και αυτός κρούσματα της covid 19, εμφανίζεται εξασθενημένος αυτή την εποχή.

Οι ειδικοί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ) εκτιμούν ότι το στέλεχος του ιού της γρίπης Κ, που προκάλεσε την ανησυχία της βρετανικής επιστημονικής κοινότητας θα κάνει την εμφάνισή του και στην πατρίδα μας, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν και ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων, αυξάνεται ο αριθμός των ταξιδιωτών προς πάσα κατεύθυνση. Οι ιοί και γενικά τα παθογόνα που μεταδίδονται μέσω των εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος ταξιδεύουν και αυξάνουν τη διασπορά τους μέσω των πτήσεων, με συνέπεια να μεταφέρονται παντού στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Οργανισμού UKHSA, το στέλεχος του ιού της γρίπης Κ έχει την ίδια συμπτωματολογία, που γνωρίζουμε και από τα άλλα στελέχη (δηλαδή βήχα, πονόλαιμο, μπούκωμα, δύσπνοια, υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, καχεξία), αλλά δείχνει να κάνει πιο βαριά νόσηση. Ο καθηγητής πνευμονολογίας διευκρινίζει στο σημείο αυτό πως η μειωμένη ανταπόκριση στο επικαιροποιημένο αντιγριπικό εμβόλιο αφορά τις εργαστηριακές μετρήσεις και όχι τις κλινικές.

Η συμπτωματολογία της γρίπης

Αναλυτικά τα συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν ξαφνική έναρξη υψηλού πυρετού, ρίγη, πονοκέφαλο, έντονους μυϊκούς και σκελετικούς πόνους, κόπωση και αδυναμία. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί ξηρός βήχας, πονόλαιμος, μπούκωμα στη μύτη και καταρροή, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν και γαστρεντερικά συμπτώματα όπως ναυτία, έμετος ή διάρροια, ειδικά στα παιδιά.

Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Όπως ισχύει σε όλες τις λοιμώξεις, ο κίνδυνος για βαρύτερη νόσηση και επιπλοκές είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες και θα πρέπει να εμβολιαστούν με το αντιγριπικό εμβόλιο κατά προτεραιότητα. Ιδανικά ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει μέσα στο Νοέμβρη (καθώς το εμβόλιο χρειάζεται 15 ημέρες για να εξασφαλίσει προστασία), με τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να περιλαμβάνουν:

• όλα τα άτοµα ηλικίας άνω των 60 ετών

• τα παιδιά ηλικίας άνω των 6 µηνών

• τους ενήλικες µε χρόνια νοσήµατα, όπως άσθµα ή άλλες χρόνιες πνευµονοπάθειες, καρδιακή νόσο, αιµοσφαιρινοπάθειες, παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη για µακρύ χρονικό διάστηµα, άτοµα µε ανοσοκαταστολή ή που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση οργάνων

• Τις εγκύους ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης,

• Τους ασθενείς με παχυσαρκία (ΒΜΙ)>40 kg/m, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο µεταβολικό νόσηµα, χρόνια νεφροπάθεια, νευροµυϊκά ή νευρολογικά νοσήµατα.

• Τους καπνιστές (πρώην και νυν)

• Τα άτοµα που βρίσκονται σε στενή επαφή µε παιδιά µικρότερα των 6 µηνών ή φροντίζουν ασθενείς µε υποκείµενα νοσήματα, οι οποίοι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

• Τους κλειστούς πληθυσµούς όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιµοι και προσωπικό ιδρυµάτων, στρατεύσιµοι στα κέντρα κατάταξης- ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειµερινούς µήνες (Οκτώβριο – Μάρτιο)

• Τους επαγγελµατίες που έρχονται σε συστηµατική επαφή µε ζώα κυρίως πουλερικά, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς κ.ά.

• Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς οι εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο για επαγγελµατική έκθεση και νόσηση από γρίπη, ενώ έρχονται σε επαφή και με ανθρώπους που έχουν ευάλωτη υγεία.

Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με αντιικά

Όσοι εμφανίσουν συμπτώματα γρίπης -ειδικά αν ανήκουν σε ομάδα πληθυσμού με ευάλωτη υγεία- πρέπει να κάνουν άμεσα τεστ ώστε εφόσον βγουν θετικοί να ξεκινήσουν θεραπεία με αντιικά φάρμακα. Όπως ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία με αντιικά φάρμακα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς προτού προλάβει να πολλαπλασιαστεί ο ιός της γρίπης. Επίσης χορηγούνται αντιπυρετικά για την αντιμετώπιση του πυρετού και συνιστάται ξεκούραση, επαρκής ύπνος, θρεπτική διατροφή και κατανάλωση πολλών υγρών που βοηθούν και να πέσει ο πυρετός.

Προσοχή: Η επανεμφάνιση του πυρετού και η επιδείνωση του ασθενούς ενώ βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης σηματοδοτεί δευτερογενή βακτηριακή λοίμωξη, που καταπολεμάται με αντιβιοτικά. Όμως στο στάδιο της νόσησης με γρίπη τα αντιβιοτικά είναι άχρηστα και δεν πρέπει να λαμβάνονται.