ΧΑ: Νέο κλείσιμο στο υψηλό ημέρας για τον Γενικό Δείκτη

Δεύτερο διαδοχικό κλείσιμο στα υψηλά ημέρας για τον Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, που επέστρεψε σε επίπεδα άνω των 2.050 μονάδων με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες, όσο και σε μη τραπεζικά blue-chips.

Ενδεικτικό, το γεγονός ότι μόλις τρις μετοχές στον FTSE Large Cap και μόλις δύο στον FTSE Mid Cap έκλεισαν τη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο.

Το κλίμα στο ελληνικό ταμπλό ευνοήθηκε από τη διεύρυνση των κερδών σε Λονδίνο και Παρίσι, όπου οι DAX και CAC ενισχύονταν άνω του 1%, καθώς στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού επέστρεψαν τα… χαμόγελα, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα της Nvidia και ενώ αποκαθίσταται, μετά το shutdown, η δημοσίευση κρίσιμων μακροοικονομικών στοιχείων.

Οι αναλυτές της Unicredit σχολίαζαν σήμερα ότι «τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά και ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα υποχωρήσει», εκτιμούν ωστόσο ότι αν η Fed διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, οι διεθνείς μετοχές πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν την πρόσφατη διόρθωσή τους.

Εντός συνόρων, η ελληνική αγορά συνεχίζει να υποδέχεται σειρά εγχώριων και ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων, όπως στις περιπτώσεις των Quest, Cenergy και Motor Oil - και οι τρεις ολοκλήρωσαν σήμερα με κέρδη. Σήμερα ανακοίνωσε αποτελέσματα και η Ideal (επίσης με θετικό κλείσιμο), ενώ αναμένονταν μετά το κλείσιμο οι ανακοινώσεις από CrediaBank και ΚΡΙ-ΚΡΙ. Αύριο ανακοινώνουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Premia Properties και, την ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ άλλων, οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΧΑΕ και Fourlis.

Για τον Γενικό Δείκτη, που λίγο πριν τις 14:00 βρέθηκε σε χαμηλό ημέρας και οριακά κατάφερε να κρατήσει το θετικό πρόσημο, τα κέρδη σταδιακά διευρύνθηκαν έως ότου έκλεισε στις 2.056,39 μονάδες με κέρδη 1,02%.

Αξιόλογα κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη που έκλεισε με άνοδο 1,54% στις 2.310,75 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισαν τα κέρδη 2,41% της Alpha Bank στα 3,60 ευρώ και ακολούθησε η CrediaBank ενισχυμένη 2,32% στα 1,50 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς με κλείσιμο στο +1,86% και τα 7,01 ευρώ. Ενισχυμένες και οι ΕΤΕ και Eurobank σε ποσοστό 1,56% και 1,46% αντίστοιχα. Πτωτικά κινήθηκε μόνο η Optima (-1,39%), ενώ η Τρ. Κύπρου έκλεισε αμετάβλητη στα 8,08 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 85 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, έναντι 35 σε αρνητικό και 31 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 204,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €24,20 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών ξεχώρισε ένα πακέτο 125 χιλ. τεμαχίων στη Metlen στην τιμή των 42,01 ευρώ, αξίας 5,28 εκατ. ευρώ.

« Πρασίνισαν » FTSE Large και Mid Cap

Στον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, η Cenergy ξεχώρισε με άνοδο 2,99% στα 15,14 ευρώ, ο ΟΤΕ ενισχύθηκε 2,34% στα 17,09 ευρώ, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκαn και οι Metlen (+1,52%) και Viohalco (+1%) στα €42,84 και €10,08 αντίστοιχα. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι Helleniq Energy (+0,91%), Aegean (+0,89%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,83%), Τιτάν (+0,81%), όπως και οι ΔΕΗ (+0,77%) και Aktor (+0,43%) που βρέθηκαν σε νέα υψηλά κλείνοντας στα €17,09 και €28,70 αντίστοιχα.

Αμετάβλητος στα €17,20 ο τίτλος του ΟΠΑΠ, όπως και η ΕΥΔΑΠ στα €7,00. Με απώλειες, πέραν της Optima, ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,98%) και ΔΑΑ (-0,20%).

Στον FTSE Mid Cap τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν οι Άβαξ (+3,25%), Quest (+2,36%), Fourlis (+1,78%), Profile (+1,68%) και Trade Estates (+1,12%). Σε αρνητικό έδαφος, ο ΟΛΠ έκλεισε με απώλειες για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, υποχωρώντας 3,63% στα 38,55 ευρώ. Με μικρές απώλειες η Intracom (-0,30%) στα 3,37 ευρώ.