Δημοσκόπηση MRB: Πρώτη προβάδισμα 11,8% η ΝΔ - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται ΝΔ, με διαφορά 11,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, όπου καταγράφεται η γνώμη των πολιτών για το πολιτικό σκηνικό.

Το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22%

ΠΑΣΟΚ: 10,2%

Ελληνική Λύση: 9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΚΚΕ: 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

Φωνή Λογικής: 4,5%

ΜέΡΑ25: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Νίκη: 2,3%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες που σύναψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, το 49,3% έχει θετική άποψη, έναντι του 34,6% που αντιμετωπίζει αρνητικά την εξέλιξη.

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το 67% δηλώνει «σίγουρα αρνητικά» και το 15,2% «μάλλον αρνητικά», με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν συνολικά στο 82,2%. Αντίθετα, θετικά τοποθετείται το 13,2% (3,4% «σίγουρα θετικά» και 9,8% «μάλλον θετικά»), ενώ ποσοστό 4,6% δεν εκφράζει άποψη.

Οι συμφωνίες της κυβέρνησης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη αξιολογούνται θετικά από το 45,9% των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 32,6% απαντά «μάλλον θετικά» και το 13,3% «σίγουρα θετικά».

Ως προς το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων πολιτικών κομμάτων, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών (68,1%) θεωρεί ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των ψηφοφόρων και επομένως χρειάζονται νέα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην καταγραφή των απόψεων για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό «καθ’ υπόδειξη», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 23,1%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει 3,8%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%.



