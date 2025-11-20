Πτώση για τον χρυσό με φόντο τα επιτόκια

Το πολύτιμο μέταλλο μετρά ράλι 55% φέτος, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.381,22 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου.

Επέστρεψε στις απώλειες ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, η οποία έδειξε υψηλότερες νέες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα να ψαλιδίζονται οι ελπίδες μείωση επιτοκίων από Fed τον Δεκέμβριο.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,6% στα 4.058,29 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διολίσθησαν 0,6% στα 4.060 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι απώλεσε 1,7% στα 50,47 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 2,3% στα 1.510,70 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 0,1% στα 1.379 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων σημαντικών ανταγωνιστών του, σε υψηλό 6 μηνών καθιστώντας τον χρυσό πιο ακριβό για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Αυτά (τα δεδομένα) ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτό που συζήτησε η Fed τον Οκτώβριο - μια επιβραδυνόμενη αλλά σταθερή αγορά εργασίας. Μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο φαίνεται τώρα ολοένα και πιο απίθανη, προσθέτοντας πίεση στον χρυσό» επεσήμανε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Οι επενδυτές βλέπουν πλέον σχεδόν 40% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό asset, τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Οκτώβριο αποκάλυψαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μείωσαν τα επιτόκια παρά την προειδοποίηση =για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Το πολύτιμο μέταλλο μετρά ράλι 55% φέτος, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.381,22 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου.