Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Τα επιπλέον κόστη που μπορεί να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των ανελκυστήρων.

Το τοπίο στην αγορά κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων αναμένεται να αλλάξει στην ελληνική αγορά, με τους εκπροσώπους της να κάνουν λόγο για μελλοντικές ανατιμήσεις σε υπηρεσίες, όπως είναι η τακτική συντήρηση, οι επισκευές αλλά και οι νέες κατασκευές/τοποθετήσεις.

Η απογραφή των ανελκυστήρων, που βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου (οι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων τα στοιχεία των ασανσέρ των κτιρίων) θα επιτρέψει να χαρτογραφηθούν, τόσο τα ασανσέρ της χώρας, όσο και οι εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα ώστε να ξεκαθαρίσει ο κλάδος από τους μη αδειοδοτημένους συντηρητές οι οποίοι έκαναν ατύπως συντηρήσεις.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό, καθίσταται σαφές ότι λιγότερες εταιρείες θα κληθούν να συντηρούν περισσότερους ανελκυστήρες. Και θα είναι περισσότεροι καθώς η συντήρηση και οι πιστοποιήσεις (με όλες τις απαραίτητες εργασίες που υλοποιούνται για αναβάθμιση από τις εταιρείες συντήρησης/κατασκευής), όχι μόνο θα είναι υποχρεωτικές (κάτι που ισχύει ούτως ή άλλως και τώρα) αλλά θα ελέγχονται και τακτικά και η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών θα επιφέρει νομικές ευθύνες και πρόστιμα. Τα νέα αυτά δεδομένα απαιτούν από τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές να είναι πιο τυπικοί σε τυχόν επισκευές/εργασίες αλλά και στην τακτική συντήρηση, κάτι που συνεπάγεται υψηλότερο προϋπολογισμό.

Ανελκυστήρες: Τα επιπλέον κόστη που μπορεί να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές

Ο προϋπολογισμός για τη συντήρηση των ασανσέρ περιλαμβάνει τις τακτικές επισκέψεις των συντηρητών και τυχόν επισκευές (ή αναβαθμίσεις προκειμένου να ληφθεί πιστοποίηση. Ωστόσο, το κόστος για τους ενοίκους κινδυνεύει να αυξηθεί από μία ακόμη αλλαγή που φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, να εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει για την τακτική συντήρηση έναν συγκεκριμένο αριθμό ανελκυστήρων ετησίως και αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων και, παρόλο που δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κάποια απόφαση, εξετάζεται η πιθανότητα να μπει αυστηρότερο πλαφόν στον αριθμό ανελκυστήρων που θα επιτρέπεται να αναλαμβάνει ετησίως μια εταιρεία και σε περίπτωση που θα θέλει να αποκτήσει περισσότερους πελάτες ή να συντηρήσει τους υπάρχοντες να απαιτηθεί να προσλάβει επιπλέον προσωπικό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων που αδυνατούν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό, ακόμη και εάν με το υπάρχον μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για τον αριθμό των ασανσέρ που συντηρούν, πιθανώς να περιέλθουν σε μη βιώσιμο καθεστώς.

Αυτή η εξέλιξη, εάν τελικά επικρατήσει, θα μπορούσε να πλήξει τις μικρές επιχειρήσεις και όχι μόνο να οδηγήσει σε λουκέτα αλλά και να αφήσει όλη την «πίτα» της αγοράς σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις συντήρησης/κατασκευής, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού (τέτοιες συνθήκες επικρατούν ήδη σε άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία ή η Ισπανία όπου τη συντήρηση την αναλαμβάνουν κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες χρεώνουν από 80 έως 120 ευρώ μηνιαίως, τη στιγμή που στην Ελλάδα το αντίστοιχο κόστος για μια τυπική πολυκατοικία είναι γύρω στα 60 ευρώ). Με λίγους παίχτες στην αγορά οι τιμές θα μπορούσαν να καταγράψουν αύξηση και οι καταναλωτές θα κινδύνευαν να κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο τίμημα για τις υπηρεσίες που θα λαμβάνουν. Ταυτόχρονα, μία δεύτερη αλλαγή που φέρεται να εξετάζει το αρμόδιο υπουργείο είναι η αύξηση των υποχρεωτικών συντηρήσεων για τα κτίρια σε ετήσια βάση. Έτσι, εάν για παράδειγμα η υποχρέωση για συντήρηση του ανελκυστήρα σε ένα κτίριο είναι ανά 45 ημέρες θα μπορούσε να γίνει ανά 30 ημέρες με αποτέλεσμα οι ένοικοι να υποχρεωθούν να πληρώσουν περισσότερα για τη συντήρηση.

Ομοίως και για τις μονοκατοικίες θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών συντηρήσεων σε ετήσια βάση.

Ποιοι επιβαρύνονται με τα έξοδα πιστοποίησης και συντήρησης – Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές;

Η απογραφή των ανελκυστήρων και η υποχρεωτική πιστοποίηση (και η αναβάθμιση) συνεπάγεται επιπλέον δαπάνες για τους ιδιοκτήτες (πέραν των τακτικών εξόδων συντήρησης που επιβαρύνουν τους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες). Υπενθυμίζεται ότι το κόστος της πιστοποίησης το οποίο κυμαίνεται χοντρικά μεταξύ 180 και 300 ευρώ και πληρώνεται στον φορέα πιστοποίησης το επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπως συμβαίνει και με το κόστος της αναβάθμισης του ανελκυστήρα, δηλαδή των εργασιών που υποδεικνύονται προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση.

Η αναβάθμιση μπορεί να ξεκινάει αδρομερώς από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τις 5.000 ανάλογα με την παλαιότητα του ασανσέρ και τις ανάγκες που καταγράφονται. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει καταστατικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα εκατοστά της κάθε ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά στην τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία αποτελεί πάγιο έξοδο (συνήθως σε μηνιαία βάση), το κόστος της επιβαρύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, κάτι που ισχύει και για τις επισκευές/αναλώσιμα σε περίπτωση βλάβης. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή των δηλώσεων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν έχει κάποιο κόστος (δηλαδή δεν πληρώνει ο υπόχρεος κάτι παράβολο) ενώ εάν δεν κάνει την καταχώριση ο ίδιος ο ιδιοκτήτης μπορεί να την αναθέσει στην εταιρεία συντήρησης του ανελκυστήρα (τυπικά απαιτείται εξουσιοδότηση) ή σε κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, πολλοί συντηρητές βοηθούν στην καταχώριση των στοιχείων των ανελκυστήρων στο Μητρώο ενώ κάποιες εταιρείες διαχείρισης κτιρίων χρεώνουν την καταχώριση των στοιχείων των ανελκυστήρων στο Μητρώο για λογαριασμό πελατών τους (γύρω στα 50 ευρώ).