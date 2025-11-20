Κοινωνικός προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 1,107 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και αυξημένες δαπάνες λόγω του «κύματος» συνταξιοδότησης

Αύξηση κατά 464 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παρουσιάσουν οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, κυρίως για την κάλυψη των παροχών κύριας σύνταξης - Η δαπάνη των κύριων συντάξεων προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 1.153 εκατ. ευρώ το 2026 λόγω και της αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων

Πλεόνασμα ύψους 1,79 δισ. ευρώ εμφανίζει ο προϋπολογισμός των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2026 (ασφαλιστικά ταμεία, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2026, μειωμένος κατά 206 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2025.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων για το 2026 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 1,107 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 159 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το φετινός οικονομικό έτος.

Ειδικότερα, τα έσοδα προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 1,3 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης κατά 916 εκατ. ευρώ των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο:

στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας,

στην περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού,

στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και

στις μισθολογικές αυξήσεις στον δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 464 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παρουσιάσουν οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, κυρίως για την κάλυψη των παροχών κύριας σύνταξης. Το σύνολο των δαπανών σε σχέση με το 2025 προβλέπεται να είναι αυξημένο κατά 1.459 εκατ. ευρώ.

Η δαπάνη των κύριων συντάξεων προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 1.153 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα:

της αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον συντελεστή που προκύπτει από τον μέσο όρο του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του ποσοστού μεταβολής του μέσου ετήσιου ΓΔΤΚ του προηγούμενου έτους (άρθρο 14 παρ.4 του ν.4387/2016), η οποία προβλέπεται να ανέλθει σε 629 εκατ. ευρώ περίπου, λαμβανομένου υπόψη του μη συμψηφισμού του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά και

της προβλεπόμενης αύξησης του ρυθμού απονομής νέων συντάξεων.

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται αυξημένη κατά 186 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, καθ’ όσον αναμένεται να εντατικοποιηθούν εντός του 2026 οι εκκαθαρίσεις που αφορούν σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και να καταβληθούν τα σχετικά αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους.

Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 205 εκατ. ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει η δαπάνη για τις προνοιακές παροχές και ειδικότερα:

Η δαπάνη για τις εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές λόγω της εκτιμώμενης αύξησης του αριθμού των συνταξιοδοτήσεων, κυρίως του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η δαπάνη για τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με το ύψος των κατώτατου μισθού (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος, εορτών και αδείας κ.λπ.).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στη δαπάνη για προνοιακές παροχές ύψους 1.846 εκατ. ευρώ για το έτος 2026 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 303 εκατ. ευρώ για την καταβολή της κοινωνικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 72 του ν.5217/2025).

ΔΥΠΑ

Το ισοζύγιο της ΔΥΠΑ για το 2026 προβλέπεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 30 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εκτιμώμενο ισοζύγιο του 2025.

Τα συνολικά έσοδα του φορέα ύψους 3,77 δισ. ευρώ προβλέπεται να είναι μειωμένα κατά 205 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, κυρίως εξαιτίας της μείωσης κατά 362 εκατ. ευρώ των μεταβιβάσεων από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ιδίως από το ΤΑΑ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 496 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 64 εκατ. ευρώ και παράλληλα, η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται να αυξηθεί κατά 87 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστούν η κάλυψη των υποχρεώσεων του φορέα και η απρόσκοπτη άσκηση των πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και της στήριξης των ανέργων.

ΟΠΕΚΑ- ΝΑΤ

Το ισοζύγιο του ΟΠΕΚΑ και του ΝΑΤ για το έτος 2026 ανέρχεται σε πλεόνασμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος ύψους 24 εκατ. ευρώ για το 2025.

Τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, εξαιτίας των αυξημένων μεταβιβάσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την καταβολή των προνοιακών παροχών και των οικονομικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΑ.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 47 εκατ. ευρώ και να διαμορφωθούν σε 3.278 εκατ. ευρώ και αφορούν κατά κύριο λόγο στην καταβολή των τακτικών προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων.

Σε αυτά περιλαμβάνεται ποσό ύψους 53 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην κοινωνική ενίσχυση ανασφάλιστων υπερηλίκων και δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων, ύψους 250 ευρώ, που θα καταβάλλεται εφεξής κάθε Νοέμβριο.