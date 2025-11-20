Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Στις 11 Δεκεμβρίου η ΓΣ για την απόκτηση του 40% στην KXXK Investments

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 18η Δεκεμβρίου 2025.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου την 11η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης: «Συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «KXXK INVESTMENTS Limited» και απόκτηση ποσοστού 40% αυτής έναντι 100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση την 18η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα ως άνω γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44), με τα ίδια ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ανακοίνωση της Κλωστουφαντουργίας Ναυπάκτου ενόψει της ΓΣ

Σε υλοποίηση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, που καταρτίστηκε τον Αύγουστο 2025, μεταξύ της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» και του επενδυτή κ. Εμμανουήλ Ξιώνη, και σύμφωνα με τις παλαιότερες, από 4/8 και 5/8/2025 σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας, η «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» ανακοινώνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 11η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 σύμφωνα με την ήδη αναρτηθείσα Πρόσκληση, με αντικείμενο την έγκριση συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας «KXXK Investments Ltd», μέσω απόκτησης ποσοστού 40% έναντι ποσού €100.000.

Η συμμετοχή της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» στην “KXXK Investments Ltd” εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της στον κλάδο της πράσινης ενέργειας και δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική της θέση ή την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

