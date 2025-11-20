Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ

Το νομοσχέδιο καταψηφίσθηκε επί της Αρχής από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Με την θετική ψήφο από τη ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)».

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης ολοκληρώνοντας την συζήτηση του νομοσχεδίου σχετικά με την εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και κυρίως από τη ΝΕΡΙΤ αλλά και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας ανέφερε ότι όπως σας είπα πολλές φορές και στις συζητήσεις στην Επιτροπή, δεν είμαστε επί της Αρχής της αντίθετοι γι αυτό άλλωστε και κατά τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου τα είχαμε εντάξει. Επειδή όμως υπήρχαν παρατηρήσεις από τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, έχουμε πει ότι θα εξετάσουμε με τους εργαζόμενους τον τρόπο που μπορεί να γίνουν δεκτά και θα έρθουν σε επόμενο νομοσχέδιο, τώρα η τροπολογία δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Ο κ. Μαρινάκης στην συνέχεια, σχολιάζοντας την ομιλία της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και τις αναφορές που έκανε για αυτά, που όπως είπε, οδήγησαν σε παραίτηση τον Αναστάση Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα, ανέφερε: «ακούσαμε μια ομιλία αφιερωμένη στον Διαμαντή, για τα "άπαντα του Διαμαντή" και προσπαθούμε να καταλάβουμε - γι' αυτό και κοιταζόμαστε- σε τι και που τον έχουμε σπιλώσει και γιατί τέτοια ανάλυση. Ο άνθρωπος συμπαθέστατος είναι και καλός καλλιτέχνης είναι και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής, αλλά έτσι όπως σας άκουγα νόμιζα πως θα μου προτείνατε είτε για κάποια σαπουνόπερα με τίτλο "Τα δάκρυα για τον Διαμαντή" είτε για κάποιο αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση για τον ίδιο» και πρόσθεσε: «κυρία Κωνσταντοπούλου, μόνο στην πλάκα θα μπορούσε κανείς να σας πάρει, γιατί εάν σας πάρει κανείς στα σοβαρά με όλα αυτά που είπατε μπορεί να σας πει δύο πράγματα: μαθήματα ηθικής εσείς σε αυτή την Αίθουσα και σε αυτή την χώρα δεν μπορείτε να κάνετε σε κανέναν. Είστε η πολιτική αρχηγός, μεταξύ άλλων πολλών και δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν, που έχετε προσβάλει εδώ σε αυτή την Αίθουσα την μνήμη ενός νεκρού. Του νεκρού μηχανοδηγού των Τεμπών, προκειμένου να μαζέψετε ψήφους και δεν σας ένοιαζε μια μάνα που έχασε το παιδί της και σας έβλεπε στην τηλεόραση για αυτά που λέγατε. Είστε μια πολιτικός αρχηγός που ανέβηκε για ένα διάστημα δημοσκοπικά στις "πλάτες" νεκρών. Αυτό θα σας ακολουθεί για μια ζωή»

Ο υφυπουργός σχολίασε και τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι είναι διορισμένος υπουργός και όχι εκλεγμένος βουλευτής, είπε «είμαι προς το παρόν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, θα δώσω και εγώ την μάχη μου και ό,τι κρίνει ο λαός, αλλά στο κόμμα μου ό,τι αποφασίσουν οι πολίτες θα ισχύει και στην Βουλή. Εσάς, σας παραπέμπω στην κυρία Δάλλα στις 30/10/2025 η οποία λέει "είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις Περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου" και σας καταγγέλλει και για μπούλινγκ λέγοντας ότι θα κινηθεί και νομικά. Εγώ, λοιπόν, σας παραπέμπω στην κυρία Δάλλα, γιατί καλά όλα αυτά που είπατε για τον κ. Διαμαντή Καραναστάση αλλά η κυρία Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκει».

