Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μπροστά με διψήφιο προβάδισμα η ΝΔ - Η γνώμη για Τσίπρα

Με διψήφιο προβάδισμα προηγείται η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ. Αρνητικά τα σήματα για τον πρώην πρωθυπουργό.

Με διψήφιο προβάδισμα προηγείται η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου στη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ακόμα οι συμμετέχοντες απάντησε στο πόσο ανοιχτοί είναι στην ιδέα ίδρυσης νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και ποια είναι η γνώμη τους για τον πρώην πρωθυπουργό.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία - 22,6%
  • ΠΑΣΟΚ - 10,4%
  • ΚΚΕ - 5,8%
  • Ελληνική Λύση - 7,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας - 7,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 4,7%
  • Φωνή Λογικής - 3,4%
  • Νέα Αριστερά - 1,7%
  • Κίνημα Δημοκρατίας - 2,1%
  • Μέρα 25 - 2,8%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 1,0%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνει ποσοστό 6% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Επιπλέον, στην ερώτηση «αν θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

  • 10% – Πολύ πιθανό
  • 13% – Αρκετά πιθανό
  • 15% – Όχι και τόσο πιθανό
  • 62% – Απίθανο

