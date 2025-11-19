Motor Oil: Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών στο 9μηνο

Με καθαρά κέρδη 451 εκατ. ευρώ, έκλεισε το εννεάμηνο για την Motor Oil, μέγεθος υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Με καθαρά κέρδη 451 εκατ. ευρώ, έκλεισε το εννεάμηνο για την Motor Oil, μέγεθος υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα έσοδα της εταιρείας το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 8,47 δισ. ευρώ, από 9,369 δισ. ευρώ. Τα EBITDA «έγραψαν» 764 εκατ. ευρώ καταγράφοντας πτώση 1% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 843 εκατ. ευρώ.

Στα αποτελέσματα καταγράφεται επίσης καθαρό χρέος 1,89 δισ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές 30 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τριμήνου, ο όμιλος εμφανίζει καθαρά κέρδη ύψους 289 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο, από ζημιές ύψους 139 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2024.

Περισσότερα σε λίγο...