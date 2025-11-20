Κίεβο: «Παράλογο και προκλητικό» το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Αναβρασμός στο Κίεβο. Η εκτενής πρόταση 28 σημείων αποτελεί έναν οδικό χάρτη εμπνευσμένο από το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα.

Ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη χαρακτηρίστηκε η νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία από αξιωματούχους στο Κίεβο, εν μέσω συνομιλιών μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τou Guardian συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά το Κίεβο είναι μια «προκλητική ενέργεια», με στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι από την πλευρά του Κιέβου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλιτσίγια χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική και υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Νωρίτερα το το γραφείο του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι παρέλαβε το προσχέδιο ενός αμερικανικού σχεδίου που στόχο έχει τον «διπλωματικό τερματισμό του πολέμου» και θα συζητήσει τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης».

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ, η εκτενής πρόταση 28 σημείων αποτελεί έναν οδικό χάρτη εμπνευσμένο από το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα.

Μοιάζει πολύ με τα αιτήματα που έθεσε η Μόσχα αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Το Κίεβο δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι έμαθαν για το σχέδιο μόνο όταν άνοιξαν τις ειδήσεις.

Η πρόταση προβλέπει την παραχώρηση από την Ουκρανία στη Ρωσία του βόρειου τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο ελέγχει, και τη μείωση του μεγέθους του στρατού της κατά το ήμισυ. Η Ουκρανία θα αναγκαστεί επίσης να παραδώσει τα όπλα μακράς εμβέλειας που χρησιμοποιεί για να χτυπά στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με πηγές του Axios όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος, όρος που αποκλείει τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ θα παρέχουν αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Η ρωσική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσουν επίσημο καθεστώς, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας και το ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας της. Αυτό συμβαίνει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πρώην επιχειρηματικός του συνεργάτης Τιμούρ Μίντιτς και τουλάχιστον δύο υπουργοί της κυβέρνησης κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένα σχέδιο δωροδοκίας μεγάλης κλίμακας. Αρκετοί βουλευτές από το κόμμα του Ζελένσκι, «Υπηρέτης του Λαού», έχουν καλέσει τον πρόεδρο να αποπέμψει τον Αντρέι Γερμάκ, τον ισχυρό επικεφαλής του προσωπικού του.

Η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας

Ένας δυτικός διπλωμάτης είπε ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας. «Φαίνεται ότι ο Ντμίτριεφ έφτιαξε αυτό το σχέδιο σε μια στιγμή που ο Ζελένσκι είναι αδύναμος. Η Μόσχα είναι καλή στο να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις», είπε. «Μοιάζει με όλα τα άλλα ρωσικά σχέδια. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει με την Ουκρανία».