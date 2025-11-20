Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία - Θα συνομιλήσει με Τραμπ

Θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Tο προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την αναβίωση της διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου έλαβε o πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον Aμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ,

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις ΗΠΑ, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», σημειώνει η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, η Ουάσιγκτον είχε δηλώσει στον Ζελένσκι ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχτεί το πλαίσιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ύστερα από τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του, πάνω από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει η εφημερίδα Telegraph για το σχέδιο, αυτό προβλέπει πως η Ρωσία θα διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς καταβάλλοντας μίσθωμα στην Ουκρανία, η οποία θα διατηρήσει τη νομική κυριότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τη συμφωνία που επικαλείται η εφημερίδα, η Ρωσία θα καταβάλλει ένα μη δημοσιοποιημένο μίσθωμα για τον de facto έλεγχο της περιοχής.

Το σχέδιο 28 σημείων καταρτίστηκε μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σε μια πρόσφατη σειρά μυστικών συνομιλιών, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι η Ουκρανία αποκλείεται από τις συζητήσεις για το μέλλον της.

Εκτός από το να αναγκάσει την Ουκρανία να παραδώσει έδαφος, στο σχέδιο προβλέπει ότι το Κίεβο θα μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος του στρατού του και θα του απαγορευτεί να κατέχει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα τερματιστεί και θα απαγορευτεί η προσγείωση ξένων διπλωματικών αεροσκαφών στη χώρα.

Τα ρωσικά θα γίνουν επίσημη κρατική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσει επίσημο καθεστώς στα κατεχόμενα εδάφη.

Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί εγγυήσεις ασφάλειας από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, προκειμένου να διατηρηθεί η εκεχειρία.