Προϋπολογισμός: Προβλέψεις για επενδυτικό “boom” το 2026 με καταλύτη το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού 2026 που παρουσίασε σήμερα το ΥΠΕΘΟΟ για την πορεία των επενδύσεων, καθώς πέρα από το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων αναμένεται και σημαντική κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός αναμένει πως οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 5,7% το 2025 και κατά 10,2% το 2026 «καθ’ όσον σε συνδυασμό με τη δυναμική που επιδεικνύουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, αναμένεται να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2026, με πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025».

Μειώνεται το επενδυτικό κενό με την ΕΕ

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού η αύξηση των επενδύσεων είναι πολλαπλάσια αυτής του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που εκτιμάται σε 2,2% για το 2025 και σε 2,5% για το 2026, μειώνοντας περαιτέρω το παραγωγικό κενό. Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 16,4% το 2025 σε 17,7% το 2026.

Σε ονομαστικούς όρους, οι επενδύσεις στην Ελλάδα προβλέπεται το 2026 να ανέλθουν σε ποσοστό 17,7% του ΑΕΠ, έναντι 16,4% το 2025, σηματοδοτώντας το υψηλότερο ποσοστό μετά το 2009.

«Έτσι, το αρνητικό επενδυτικό κενό της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωζώνη, αναμένεται στο τέλος του 2026 να έχει συρρικνωθεί στο μικρότερο μέγεθος για όλη την περίοδο από την έναρξη της οικονομικής προσαρμογής», σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Η διψήφια αύξηση των συνολικών επενδύσεων εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 50% περίπου από τις επενδύσεις σε κατασκευές (μεταβολή 13,8% σε ετήσια βάση) και το υπόλοιπο 50% από τις επενδύσεις σε εξοπλισμό (μεταβολή 10,1% σε ετήσια βάση) και από τις επενδύσεις σε αγροτικά και λοιπά αγαθά (μεταβολή 2,7% σε ετήσια βάση).

Το μεγαλύτερο ΠΔΕ των τελευταίων ετών

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των δαπανών αναμένεται να παίξει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο θα φτάσει το ποσό των 16,719 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, για το έτος 2026 προβλέπεται διάθεση πόρων ύψους 9,5 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 3,65% του ΑΕΠ, με κατανομή της συνολικής δαπάνης σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ ύψους 6,2 δισ. ευρώ και σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 7,192 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το αρνητικό σερί

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πραγματικότητα θα πρέπει να σπάσει το αρνητικό σερί των τελευταίων ετών κατά τα οποία οι επιδόσεις των επενδύσεων πέφτουν συνεχώς εκτός στόχων.

Ακόμη και στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού υπήρξε μια νέα επί τα χείρω αναθεώρηση του στόχου για το 2025 και η πρόβλεψη για αύξηση των επενδύσεων κατά 8,4% φέτος μειώθηκε στο 5,7%. Μειωμένες επιδόσεις σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις είχαμε και το 2024 που ο ρυθμός αύξησης των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου τελικά διαμορφώθηκε στο 4,5%