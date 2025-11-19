Quest: Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι πωλήσεις 9μηνου του 2025 - Στα 73,8 εκατ. τα EBITDA

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,1%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 13,4%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 17,8%, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 11,4%.

Άνοδο σε έσοδα, EBITDA, κέρδη προ φόρων και καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2024. Ειδικότερα, κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 1,02 δισ. ευρώ, κέρδη EBITDA 73,8 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 51,1 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 36,8 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,1%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 13,4%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 17,8%, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 11,4%.

Την 8η Αυγούστου 2025, η θυγατρική εταιρεία, «Quest Energy A.E.», υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest Συμμετοχών, για την πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών σταθμών της, σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το τίμημα θα ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των δανείων. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου Quest για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα αποτελέσματα του ομίλου διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι δεύτερες αφορούν στη δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -1,5 εκατ. ευρώ (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο 1,5 εκατ. ευρώ) έναντι 82,1 εκατ. ευρώ καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 32 εκατ. ευρώ, στην καταβολή περίπου 31 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού) για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα 9Μ 2025 ανά δραστηριότητα

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή). Κατά το εννεάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+11,6%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 18,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή (η οποία ενοποιείται από την 1η Φεβρουαρίου 2025), αφετέρου στην ενίσχυση των μεγεθών της δραστηριότητας διανομής προϊόντων Apple αλλά και στη σχετική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού, σε σχέση με ένα υποτονικό εννεάμηνο πέρυσι.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+11,1%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 28%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν ελαφρώς υψηλότερα (+1,8%) από πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας της εταιρείας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας κατά το 3ο τρίμηνο παρουσίασε αύξηση άνω 5%.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Τα έσοδα ήταν ελαφρώς μειωμένα (-6,5%) κυρίως λόγω των περικοπών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ, για την ευστάθεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αλλά και χαμηλότερης ηλιοφάνειας σε σύγκριση με τα περσινά επίπεδα. Παρά τη μείωση των εσόδων τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση, η οποία οφείλεται στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων με άμεση συνέπεια τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 11 εκατ. προέρχονται από μερίσματα θυγατρικών) σε σχέση με 16,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με κέρδη 14,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προοπτικές για το 2025 Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφια αύξηση.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων, και μεγαλύτερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων λόγω της σύνθεσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται βελτιούμενη ανάπτυξη στα έσοδα, υψηλότερη του 9μήνου και ανάλογη του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το 2024.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται αντίστοιχη πορεία σε επίπεδο ΕΒΤ με αυτή του 2024 ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7MW μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα επηρεάσει στο μέλλον τις επιδόσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2025, εκτιμάται ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, και υψηλότερη ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, που επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου ότι θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ, καθώς και αύξηση των κερδών προ φόρων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιαστούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.