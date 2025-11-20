Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Δωδώνη από Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Νέοι ορίζοντες με πυξίδα το ισχυρό και ποιοτικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τη διεύρυνση των διεθνών αγορών

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Δωδώνη ανακοίνωσε η Ελληνικά Γαλακτοκομεία. «Αποκλειστικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της εταιρείας μας είναι η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, η ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας της Ηπείρου» τονίζεται.

«Μετά την εξαγορά, η εταιρεία μας χαράσσει νέους ορίζοντες με πυξίδα το ισχυρό και ποιοτικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τη διεύρυνση των διεθνών αγορών, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, στους ανθρώπους και στην ιστορία της εταιρείας» καταλήγει η ανακοίνωση. Όπως έγραψε το insider.gr, ήταν τον περασμένο Ιούλιο όταν ανακοινώθηκε η οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη, κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση της Δωδώνη στις 17 Απριλίου με αποδέκτη το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, βασικό μέτοχο της Vivartia. Η κατάθεση της δεσμευτικής πρότασης ήρθε μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου της Δωδώνη που πραγματοποίησαν τα αδέλφια Σαράντη, ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά κινήθηκε πέριξ των 200-205 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της εξαγοράς και έχει συμφωνήσει την τροποποίηση των δανειακών υποχρεώσεων της Δωδώνη. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανήλθε στα 654,06 εκατ. ευρώ έναντι 600,11 εκατ. ευρώ το 2023, σε μια «αύξηση που αποτυπώνει τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου να επενδύει συνεχώς και να αναπτύσσεται εκτός Ελλάδος ενώ, επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επένδυση στη Βουλγαρία».

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 141,969 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 149,246 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης εμφανίζοντας μείωση 4,88%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 92,950 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 94,120 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας μείωση κατά ποσοστό 1,24%.

Το 2024 τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 38,652 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 31,730 εκατ. ευρώ το 2023, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21,82%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 22,98% και ανήλθαν στα 33,558 εκατ. ευρώ από 27,286 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Η δε καθαρή θέση του ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 283.237 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 255.156 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Δωδώνη αυξήθηκε κατά 3% και ανήλθε σε 153,356 εκατ. ευρώ από 148,965 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ σε επίπεδο ομίλου καταγράφηκε αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 180,200 εκατ. ευρώ, από 170,213 εκατ. ευρώ το 2023. Η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά φέτας με μερίδιο 12,3%, αντίστοιχο περίπου με το 2023, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την παρουσία της στο εξωτερικό, αυξάνοντας τις πωλήσεις «επώνυμων» προϊόντων φέτας και γιαούρτης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ολλανδία και η Ισπανία.

Ειδικά στις αγορές στόχους για το 2024, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν διψήφιοι και συνδυάστηκαν με αύξηση της διανομής και νέες τοποθετήσεις επώνυμων προϊόντων σε περισσότερες αλυσίδες λιανικής. Συγκεκριμένα, στην Αμερική κινήθηκε στο +45,7%, στην Ολλανδία στο +78,5% και στην Ισπανία στο +22,2%. Σε ό,τι αφορά την Ολλανδία, η ανάπτυξη προήλθε από νέες τοποθετήσεις (listings) επώνυμων γιαουρτιών στη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής της χώρας και γενική αύξηση των πωλήσεων του επώνυμου γιαουρτιού στις αλυσίδες λιανικής πώλησης της συγκεκριμένης χώρας, καθιστώντας το brand Δωδώνη το Νο 1 σε πωλήσεις γιαούρτι στην εγχώρια αγορά.

Επίσης η εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει την ηγετική θέση που έχει στις βασικές της αγορές όσον αφορά στις πωλήσεις επώνυμης φέτας και χαλουμιού, πάρα την πίεση που δέχεται από τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αυστραλία καταγράφηκε αύξηση +8,6%, στο Βέλγιο +1,7% και στον Καναδά +13,4%. Στην κατηγορία φρέσκου γάλακτος, η εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στην περιοχή της Ηπείρου, όπου σημειώθηκε αύξηση μεριδίου αγοράς σε όγκο κατά +0,6% έχοντας πλέον 54,6% μερίδιο αγοράς στην περιοχή.