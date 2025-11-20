Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 για όλες τις κατηγορίες - Αναλυτικοί πίνακες

Οι μηνιαίες επιβαρύνσεις των μη μισθωτών εκτιμάται πως θα κυμανθούν από 5 έως 16 ευρώ για τις εισφορές σύνταξης (3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες), από 1 έως 2 ευρώ για την επικουρική ασφάλιση και από 0,70 έως 1,10 ευρώ για το εφάπαξ.

Μικρότερες αυξήσεις φέρνει το 2026 σε εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς από την 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστεί αύξηση 2,4% στις ασφαλιστικές εισφορές τους με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και όχι τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Ο Δείκτης μισθών, που καταγράφει την αύξηση που σημείωσαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι μισθοί όλων των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα οδηγούσε σε τουλάχιστον διπλάσια επιβάρυνση των επαγγελματιών (5,5% με 6%), σε σχέση με την αύξηση βάσει του πληθωρισμού.

Έτσι η εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (μαζί με τα 10 ευρώ για την ανεργία) θα ανέλθει από 1/1/2026 στα 260,53 ευρώ τον μήνα από 254 ευρώ σήμερα, ενώ αν ίσχυε ο Δείκτης μισθών η ίδια κατηγορία θα διαμορφωνόταν στα 268,6 ευρώ το μήνα.

Τη μη εφαρμογή, τον Ιανουάριο του 2026, του δείκτη μισθών στον τρόπο καθορισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως ανακοίνωσε η κα Κεραμέως, «δίνεται παράταση κατά ένα χρόνο στην εφαρμογή του δείκτη μισθών. Υπάρχει μία αύξηση με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος είναι γύρω στο 2 - 2,5%. Με την υπολογισμό του δείκτη μισθών, η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη» διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή του έχει κάποιες δυσκολίες και δεν θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Υπενθυμίζεται πως 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι εισφορές είναι για τους περισσότερους η τελευταία προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν την πρώτη και φθηνή κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώνεται πέριξ στο 60%.

Η πρώτη κατηγορία μάλιστα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές, σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης, δεδομένου ότι οι συντάξεις υπολογίζονται βάσει των καταβληθέντων ποσών.

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία των νέων συντάξεων από τις εκθέσεις «Ηλιος», οι χαμηλές εισφορές δημιουργούν μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων που εισπράτουν ποσά από 772 ευρώ έως 886 ευρώ, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης.

Νέα ποσά εισφορών 2026 ανά κατηγορία

Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι

1η: Από 244,65 → 250,53 ευρώ

2η: Από 293,59 → 300,64 ευρώ

3η: Από 351,84 → 360,28 ευρώ

4η: Από 422,90 → 433,05 ευρώ

5η: Από 506,78 → 518,95 ευρώ

6η: Από 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση

1η: Από 45,43 → 46,52 ευρώ

2η: Από 54,76 → 56,07 ευρώ

3η: Από 65,25 → 66,81 ευρώ

Εφάπαξ παροχή

1η: Από 30,29 → 31,02 ευρώ

2η: Από 36,12 → 36,99 ευρώ

3η: Από 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ)

1η: Από 145,63 → 149,13 ευρώ

2η: Από 174,74 → 178,93 ευρώ

3η: Από 209,69 → 214,72 ευρώ

4η: Από 251,63 → 257,67 ευρώ

5η: Από 302,90 → 310,17 ευρώ

6η: Από 394,94 → 404,43 ευρώ